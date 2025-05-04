Türkiye, 5G Teknolojisine Milli Çözümlerle Hazırlanıyor

Türkiye 5G Teknolojisine Hazır

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, 5G teknolojisinde milli haberleşme çözümleri için önemli açıklamalarda bulundu. Hedefleri doğrultusunda, 5G altyapı ve yazılım ihtiyaçlarının milli kaynaklarla karşılanacağını vurguladı.

Saha Denemeleri Devam Ediyor

Gökse Yıldırım tarafından bildirilen habere göre, ULAK Haberleşme, 5G teknolojisine geçişte kullanılacak milli çözümlerin saha denemelerini sürdürüyor. 2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kurarak 5G hizmetini hayata geçirecek.

Bu milli proje ile birlikte Türkiye, 5G teknolojisinde bağımsız bir yol haritası çizmeyi ve global alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

ULAK Haberleşme, TEKNOFEST KKTC'de fuarda milli haberleşme çözümleri yerini aldı, ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. 5G teknolojisine geçişte kullanılacak milli çözümlerin saha denemelerini sürdüren ULAK Haberleşme, 2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kurarak 5G hizmetini hayata geçirecek. 2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısı kurularak 5G hizmeti sunulacak. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ULAK Haberleşme, TEKNOFEST KKTC'de fuarda milli haberleşme çözümleri yerini aldı, ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. 5G teknolojisine geçişte kullanılacak milli çözümlerin saha denemelerini sürdüren ULAK Haberleşme, 2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kurarak 5G hizmetini hayata geçirecek. 2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısı kurularak 5G hizmeti sunulacak. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.