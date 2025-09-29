Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025: Mağara, Tünel ve Meskun Mahal Tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen eğitimler, Türkiye ve Bulgaristan özel kuvvet birliklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamalı tatbikatlar, birliklerin operasyonel kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefledi.

Eğitimin kapsamı

Mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyon, özel keşif harekatı alanlarında yoğunlaşan eğitimlerde senaryo tabanlı uygulamalar yapıldı ve katılımcı birliklere gerçekçi ortamlar sunuldu.

Resmî paylaşım ve görseller

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye - Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyon, özel keşif harekatı eğitimleri icra edildi."

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.