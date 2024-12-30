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Türkiye'de 2024 Yılı Yoksulluk Oranı Yüzde 13,6 Olarak Belirlendi

Türkiye'de 2024'te yoksulluk oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi. İstatistikler, yaşam koşullarındaki değişiklikleri ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:22
Türkiye'de 2024 Yılı Yoksulluk Oranı Yüzde 13,6 Olarak Belirlendi

TÜİK 2024 Yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı. Bu verilere göre, yoksulluk oranı yüzde 13,6 olarak belirlendi.

Yoksulluk Sınırındaki Değişiklikler

Eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, geçen yıla göre 0,1 puan artışla yoksulluk oranı yüzde 13,6 olmuştur.

Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alındığında yoksulluk oranı ise yüzde 21,2 olarak, bu yıl 0,1 puan azalarak kayıtlara geçmiştir.

Yoksulluk Oranlarının Sektörlere Göre Dağılımı

Eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 40'ı dikkate alındığında yoksulluk oranı geçen yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 6,9 seviyesine gerilemiştir. Ayrıca, medyan gelirin yüzde 70'i dikkate alındığında yoksulluk oranı yüzde 28,9 olarak gözlemlenmiştir.

Hane Halkı Tipine Göre Yoksulluk Analizi

Hane halkı tiplerine göre, tek kişilik hane halklarında yoksulluk oranı 0,8 puan azalarak yüzde 6,5 olurken, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında ise 3,1 puan artışla yüzde 10,8 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 0,9 puan artarak yüzde 17,9'a ulaşmış, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 13,4 seviyesine çıkmıştır.

(Sürecek)

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