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Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Enerji Bakanlığı'nın 'Akıllı Sokak Aydınlatması' projesi ile sokaklar hem bedava internet hem de şarj imkanı sunacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:41
Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen 'Akıllı Sokak Aydınlatması' projesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. Bu yenilikçi proje, Türkiye'nin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

Bedava Şarj ve İnternet İmkanı

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) tarafından geliştirilen ve prototip testleri devam eden proje, başarılı olması durumunda sokakları adeta birer teknoloji ve yaşam merkezine dönüştürecek. Vatandaşlar, yolda yürürken hem ücretsiz internete erişim sağlayabilecek hem de elektrikli araçlarından akıllı cihazlarına kadar pek çok aleti bedava şarj edebilecek.

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Yeni Direklerin Özellikleri

İlk bakışta standart bir sokak aydınlatma direğinden farksız olan bu yeni nesil cihazlar, aslında bünyelerinde barındırdıkları teknolojiyle çok daha fazlasını sunacak. Projenin merkezinde, enerji verimliliği yüksek LED aydınlatmaların yanı sıra, vatandaşların günlük hayattaki temel ihtiyaçlarına cevap veren entegre üniteler yer alacak.

Bu direkler sayesinde kamusal alanlarda 'şarjım bitti' veya 'internete bağlanamıyorum' gibi sorunlar tarih olacak.

Elektrikli Araçlar İçin Şarj İmkanları

Akıllı Sokak Aydınlatması projesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sunduğu evrensel şarj imkanı. Direklerin üzerinde, günümüz teknolojisinin gereklilikleri düşünülerek tasarlanmış çok sayıda şarj noktası yer alacak. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, şehir içindeki şarj istasyonu sıkıntısına çözüm sunması bekleniyor.

Yolda şarjı biten telefon, tablet veya diğer taşınabilir elektronik cihazlar için direkler üzerinde yer alacak USB portları, hayat kurtarıcı bir rol üstlenecek. Her bir direk, aynı zamanda bir 'hotspot' görevi görerek çevresine ücretsiz ve yüksek hızda internet bağlantısı sağlayacak.

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