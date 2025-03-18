Türkiye'de Çocukların Sağlık Durumu: Yüzde 94,5'i İyi veya Çok İyi

Türkiye'de Çocukların Sağlık Durumu Üzerine Çarpıcı Veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 94,5'inin sağlık durumu 'iyi veya çok iyi' olarak değerlendiriliyor. Ancak, genel sağlık durumunun yanı sıra maddi yetersizlikler de dikkat çekici bir endişe kaynağı.

Çocukların Sağlık Durumu Detaylı İncelendi

Yapılan araştırmaya göre, çocukların yüzde 4,6'sının sağlık durumu 'orta' ve yüzde 0,9'u ise 'kötü veya çok kötü' düzeyde. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, 0-5 yaş grubundaki çocukların yüzde 95,1'inin, 6-11 yaş grubundakilerin yüzde 94,7'sinin ve 12-15 yaş grubundakilerin ise yüzde 93,5'inin sağlık durumu iyi durumda.

Kötü Sağlık Durumunun Etkileri

Sadece küçük bir kesim sağlıksız durumda olmasına rağmen, bu çocukların yüzde 53,7'sinin son 6 ayda yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle günlük faaliyetleri çok sınırlı ifade ediyor. %40,9'unun faaliyetleri ise kısıtlı durumda.

Maddi Yetersizlik Sorunu

Ayrıca, hane halklarının yüzde 9,2'sinin çocukları maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysilere sahip değil. %88,6'lık bir oran, 15 yaş ve altındaki tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğunu gösteriyor.

Hane halklarının, günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketebilen çocuk oranı %86,7 olarak belirlenirken, %10'u maddi yetersizlik nedeniyle bu imkandan yoksun.

Ders Çalışma Koşulları ve Eğitime Erişim

Anket sonuçları, 15 yaş altındaki çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışacak uygun alanları olmayan hane halklarının oranının %80,8 olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda evde oynayabilecek oyuncakları ve yaşlarına uygun kitapları olmayanlar da oldukça yüksek bir orana sahip.

Araştırmanın Kapsamı

“Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu” isimli araştırma, 2024 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte yapıldı. Toplamda 27 bin 401 hane halkı ziyaret edildi ve 25 bin 925 ile anket gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, üniversite yurtları, misafirhaneler, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları gibi yerler dışındaki tüm yerleşim yerleri incelendi.