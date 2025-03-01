Türkiye'de Hızlı Geçiş Sisteminden Deprem Sigortasına Kadar Gelişmeler

Köprü ve Otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi Yaygınlaşıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketinin, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 529 milyon 891 bin 855 defa kullanıldığını açıkladı.
Deprem Sigortalı Konut Sayısı 11,3 Milyonu Aştı
Türkiye genelinde sigortalı konut oranı %56 olurken, Marmara Bölgesi yaklaşık 4,4 milyonluk poliçe sayısıyla en yüksek deprem sigortasıyla öne çıkıyor. İl bazında Bolu yüzde 90 ile ilk sırada yer alırken, Düzce yüzde 89, Yalova yüzde 84, Bingöl ve Muğla ise yüzde 83 oranlarında sigortalılık göstermektedir.
Gıda Denetimleri Artıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 1,3 milyonu aşkın gıda denetimi gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda 26 bin 263 idari yaptırım uygulanırken, gıda işletmelerine 1 milyar 309 milyon 748 bin 855 lira ceza kesildi.
Bankalarda Unutulan Paralar TMSF'ye Aktarıldı
Bankalarda işlem yapmayan 1 milyon 672 bin 473 hesaptan yaklaşık 507 milyon lira 2024'te TMSF'ye aktarıldı. Mudilerin, zaman aşımına uğrayan paraları için 14 Haziran tarihine kadar bankalara başvurması gerekiyor.
Airbus Tesislerinde Kapsamlı Bakımlar
Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, A400M uçaklarının yükseltme faaliyetlerini yapan tek merkez konumunda. Uçakların yeni özellikler kazanacağı belirtildi.
Suriyeli Yahudilerin Zor Durumu
Şam'da kalan son Yahudiler, ülkenin içindeki zorluklara dikkat çekerek, geçmişteki birlikteliklerinin yerini yalnızlığın aldığını ifade ettiler.
Yardımda Hassasiyet Çağrısı
İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, zekat ve yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin rencide olmaması gerektiğini vurguladı. "Yardım kolisi verirken dikkat etmeliyiz" TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, iftar sofralarında israfın %30'a kadar yükselebileceğini belirterek, restoran sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ramazan ayında hurma, güllaç ve bakliyat gibi ürünlerde satışların arttığını açıkladı. Hindistan merkezli Stratejik Savunma Konseyi Danışmanı Raja Mohan, Türkiye ve Hindistan'ın yükselen güçler olarak küresel sistemdeki etkilerinin arttığını belirtti. Bir avukata, icra takibi sırasında huzuru bozma suçundan 2 bin 250 lira adli para cezası verildi. Yargıtay kararı, hukuka uygun bulundu. Hasta ve hamile bir kedi, veteriner hekim Cennet Eyl 2 Deveci tarafından kurtarıldı. Sosyal duyarlılığın örneği olarak, hayvanseverler tarafından bırakılan not dikkat çekti. İlk Oscar Ödülleri töreni 1929'da düzenlendi. En çok ödüle sahip filmler ise Ben-Hur, Titanik ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü olarak öne çıkıyor. 3 Mart'ta Barselona'da başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi, 200'den fazla ülkeden katılımcıyla sektörün en büyük platformlarından biri olmayı sürdürüyor.
İftar Sofralarında İsrafa Dikkat!
Ramazan'da E-Ticaret Artıyor
Türkiye ve Hindistan'ın Küresel Etkileri Artıyor
Yargıtay'dan Ceza Kararı
Hayvanseverlerden Çizgi Film Gibi Hikaye
Oscar Ödülleri'nin 97 Yıllık Serüveni
Mobil Dünya Kongresi Yaklaşıyor
TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, iftar sofralarında israfın %30'a kadar yükselebileceğini belirterek, restoran sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ramazan ayında hurma, güllaç ve bakliyat gibi ürünlerde satışların arttığını açıkladı.
Hindistan merkezli Stratejik Savunma Konseyi Danışmanı Raja Mohan, Türkiye ve Hindistan'ın yükselen güçler olarak küresel sistemdeki etkilerinin arttığını belirtti.
Bir avukata, icra takibi sırasında huzuru bozma suçundan 2 bin 250 lira adli para cezası verildi. Yargıtay kararı, hukuka uygun bulundu.
Hasta ve hamile bir kedi, veteriner hekim Cennet Eyl 2 Deveci tarafından kurtarıldı. Sosyal duyarlılığın örneği olarak, hayvanseverler tarafından bırakılan not dikkat çekti.
İlk Oscar Ödülleri töreni 1929'da düzenlendi. En çok ödüle sahip filmler ise Ben-Hur, Titanik ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü olarak öne çıkıyor.
3 Mart'ta Barselona'da başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi, 200'den fazla ülkeden katılımcıyla sektörün en büyük platformlarından biri olmayı sürdürüyor.