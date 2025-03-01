Türkiye'de Hızlı Geçiş Sisteminden Deprem Sigortasına Kadar Gelişmeler

Köprü ve Otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi Yaygınlaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketinin, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 529 milyon 891 bin 855 defa kullanıldığını açıkladı.

Deprem Sigortalı Konut Sayısı 11,3 Milyonu Aştı

Türkiye genelinde sigortalı konut oranı %56 olurken, Marmara Bölgesi yaklaşık 4,4 milyonluk poliçe sayısıyla en yüksek deprem sigortasıyla öne çıkıyor. İl bazında Bolu yüzde 90 ile ilk sırada yer alırken, Düzce yüzde 89, Yalova yüzde 84, Bingöl ve Muğla ise yüzde 83 oranlarında sigortalılık göstermektedir.

Gıda Denetimleri Artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 1,3 milyonu aşkın gıda denetimi gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda 26 bin 263 idari yaptırım uygulanırken, gıda işletmelerine 1 milyar 309 milyon 748 bin 855 lira ceza kesildi.

Bankalarda Unutulan Paralar TMSF'ye Aktarıldı

Bankalarda işlem yapmayan 1 milyon 672 bin 473 hesaptan yaklaşık 507 milyon lira 2024'te TMSF'ye aktarıldı. Mudilerin, zaman aşımına uğrayan paraları için 14 Haziran tarihine kadar bankalara başvurması gerekiyor.

Airbus Tesislerinde Kapsamlı Bakımlar

Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, A400M uçaklarının yükseltme faaliyetlerini yapan tek merkez konumunda. Uçakların yeni özellikler kazanacağı belirtildi.

Suriyeli Yahudilerin Zor Durumu

Şam'da kalan son Yahudiler, ülkenin içindeki zorluklara dikkat çekerek, geçmişteki birlikteliklerinin yerini yalnızlığın aldığını ifade ettiler.

Yardımda Hassasiyet Çağrısı