Türkiye'de Mevsim Normallerinde Hava Durumu

Türkiye'de Haftalık Hava Durumu Değerlendirmesi

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında devam edeceğini açıkladı. Batı bölgelerde ise sıcaklıkların, normallerin 1-2 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.

Yağış Beklentisi

Çelik, yarın için Orta ve Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini duyurdu. Bu yağışların kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını ifade etti.

Özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında bu yağışların cumartesi günü kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, bu bölgelerde sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Üç Büyükşehir Hava Durumu

Cengiz Çelik, İstanbul'un bulutlu, Ankara ve İzmir'in az bulutlu ve açık havaya sahip olacağını açıkladı. İllere ait sıcaklık bilgileri ise şöyle:

Ankara: En düşük 4-5°C, en yüksek 18-20°C

İstanbul: En düşük 10-11°C, en yüksek 19-20°C

İzmir: En düşük 13-14°C, en yüksek 24-25°C

Çelik, pazar, pazartesi ve salı günlerinde ise yurt genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde özellikle Marmara Bölgesi'nde sis ve pus olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Genel olarak Türkiye'nin önümüzdeki günlerde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normallerinde sıcaklıklar geçireceği ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.