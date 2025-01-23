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Türkiye'deki Kripto Varlık Borsalarına Yeni Yol Haritası

Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin tebliğ taslaklarını hazırlayarak yeni düzenlemelere adım attı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:22
Türkiye'deki Kripto Varlık Borsalarına Yeni Yol Haritası

Yeni Düzenlemeler Yolda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık piyasasında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Kısa süre içinde yayımlanması beklenen tebliğ taslakları, kripto varlıkların saklanması ve transferine yönelik yeni ilke ve esasları düzenlemektir.

Dünya genelinde pek çok ülke, kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerine düzenlemeleri hızla uygulamaya alırken, Avrupa Birliği'nin 2026 yılında yürürlüğe girecek Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi dikkat çekiyor. İngiltere, Japonya ve Singapur gibi ülkeler de benzer düzenlemelere geçiş yapmayı planlıyor.

Türkiye'de İlk Yasal Çerçeve

Türkiye, Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26 Haziran 2024 tarihinde kripto varlıklar için ilk yasal çerçeveyi oluşturdu. Bu adım, kripto varlık ekosistemine yönelik sürdürülebilir bir yapı sağlamayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan bilgilere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ikincil düzenlemeler için çalışmalar sona yaklaştı. Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için asgari sermaye şartları ve riske dayalı ilave sermaye yeterliliği yükümlülükleri belirlenecek.

Listeleme Komitesi ve Belge Yükümlülükleri

Kısa sürede yayımlanacak taslaklarda, kripto varlıkların kaldıraçlı işlemlerle alınıp satılması yasaklanacak. Ayrıca, her platform için listelenmiş kripto varlıkların kaydını tutacak bir listeleme komitesi kurulması gerekecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile entegrasyon sağlayarak müşterilere ait bakiye bilgilerini raporlaması bekleniyor. Yeni düzenlemeler, SPK iznine tabi olacak ve faaliyette bulunan tüm hizmet sağlayıcıların geçiş sürecinden geçerek gerekli şartları sağlaması gerekecek.

Finansal Piyasalar için Güvenli Bir Ortam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlanan tebliğ taslaklarının uluslararası düzenlemelerle yarışacak kapsamda olduğunu belirtti. Şimşek, piyasanın etkin işlemesi için güven ortamı oluşturulması gerektiğini, bu düzenlemelerle kripto varlık işlemlerinin daha güvenli hale geleceğini vurguladı.

Bu yeni düzenlemelerle, Türkiye'nin kripto varlık ekosistemindeki ilgi ve büyümenin desteklenmesi hedefleniyor. Böylece, hem finansal piyasaların çeşitliliği artacak hem de suçun finansmanı gibi önemli konularda önlemler alınmış olacak.

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