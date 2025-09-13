Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Sert Kınama

Türkiye, Hayber Pahtunhva'daki terör saldırısını kınadı; Güney Veziristan'da 12 asker hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:27
Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Sert Kınama

Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Sert Kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Olayın, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde gerçekleştiği ve 12 asker'in hayatını kaybettiği bildirildi.

