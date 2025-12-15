DOLAR
Fas’ın Safi’sinde Sel Felaketi: Can Kaybı 37’ye Yükseldi

Fas’ın Safi kentinde etkili sağanakların yol açtığı sellerde can kaybı 37’ye ulaştı; 14 kişi hastanede, 2’si yoğun bakımda.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:06
Ani sağanaklar şehirde hasara yol açtı

Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, şehirde meydana gelen ani sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiğini bildirdi.

Sağlık yetkilileri, sellerin ardından hastanelere başvuranların tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Hastanede tedavisi devam eden 14 kişi bulunduğu; bunlardan 2’sinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Şehirde ekipler tarafından hasar tespiti çalışmaları yürütülürken, yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca yetkililer, güvenlik ve ulaşım önlemleri kapsamında bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda kurtarma ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor; gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.

Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

