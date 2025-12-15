Fas’ın Safi’sinde Sel Felaketi: Can Kaybı 37’ye Yükseldi

Ani sağanaklar şehirde hasara yol açtı

Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, şehirde meydana gelen ani sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiğini bildirdi.

Sağlık yetkilileri, sellerin ardından hastanelere başvuranların tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Hastanede tedavisi devam eden 14 kişi bulunduğu; bunlardan 2’sinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Şehirde ekipler tarafından hasar tespiti çalışmaları yürütülürken, yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca yetkililer, güvenlik ve ulaşım önlemleri kapsamında bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda kurtarma ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor; gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.

