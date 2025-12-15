Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 bin 920 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçta ve şüphelilerin üzerinde toplam 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan K.S. (23) ve F.Ş. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve işlemler, ilgili birimlerce devam ediyor.

