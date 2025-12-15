DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 bin 920 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Samsun'da durdurulan araçta 3 bin 920 sentetik ecza hap ele geçirildi; K.S. ve F.Ş. gözaltına alındı, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:07
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 bin 920 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçta ve şüphelilerin üzerinde toplam 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan K.S. (23) ve F.Ş. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve işlemler, ilgili birimlerce devam ediyor.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 BİN 920 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 BİN 920 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri