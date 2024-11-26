Türkiye'den Stratejik Yatırımlar ve Sağlık Projeleri: Gelişmeler

Kalkınma Yolu'na Demir ve Kara Yolları İçin 19,9 Milyar Dolarlık Yatırım Planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye’de toplamda 2 bin 94 kilometre demir yolu bağlantısı olacağını açıkladı. Uraloğlu, mevcut 439 kilometrelik hattın yanı sıra 1,655 kilometre yeni demir yolu inşa edileceğini belirtti. Bu projeler için 17,9 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Yapay Zeka Destekli Yoğun Bakım İzleme Sistemi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki tüm hastanelerde yapay zeka destekli bir yoğun bakım merkezi yönetim sistemi kuruyor. 2025'in ilk çeyreğinde devreye girmesi planlanan bu sistem, anlık verileri e-Nabız'a aktararak hastaların sağlık sürecini takip edecek.

İşverenler 85 Bin Açık İş İlanı Yayınladı

İŞKUR'un Açık İş Haritası uygulamasına göre, en fazla iş ilanı 21,846 ile İstanbul'da bulunuyor. Beden işçiliği, temizlik görevlisi ve satış elemanı gibi meslekler en çok talep gören alanlar arasında yer aldı.

Sırbistan ve Kosova'dan Türk Yatırımcılara Çağrı

Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Handanovic, ülkesindeki enerji projeleri için Türk yatırımcılarını davet etti. Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye ile turizm ve yatırım fırsatlarını artırmayı amaçladıklarını duyurdu.

ETTIC Başkanı Slevogt'tan Türkiye'ye Vurgu

Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi Başkanı Markus Slevogt, Türkiye'nin Avrupa'nın yeni enerji ve fırsatlarını arama konusunda önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

TÜMOSAN'dan Askeri Motor Üretimi Hamlesi

TÜMOSAN Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, deniz motorlarının seri üretimine geçeceklerini açıkladı. İlk etapta 800 motor üretim hedefleniyor.

ABD Piyasaları Trump'ın Adaylığını Olumlu Karşılıyor

Bessent'in Hazine Bakanlığına aday gösterilmesi, ABD borsa endekslerinde pozitif bir başlangıç sağladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq'da artışlar görüldü.

Türk Oyun Teknolojisinden 5 Unicorn Beklentisi

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, Türkiye'den önümüzdeki 10 yılda en az 5 yeni unicorn çıkmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

İstanbul, Sağlık Turizmiyle 399 Bin Turisti Ağırladı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 10 ayda İstanbul'un 399 bin sağlık turisti ağırladığını ve bu hizmetlerin çok sayıda yurtdışında sağlık turizmi için büyük bir katkı sağladığını bildirdi.

Kırklareli'nde Pekmez Üretimi

Kırklareli'nin köylerinde üretilen pekmez, 15 saat kaynatma işlemiyle elde ediliyor. Üretici Rahmi Beler, pancar pekmezi üretim sürecini anlattı.

Kuzey Kutbu'ndaki Küresel Sorunlar

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce, eriyen buzulların Sibirya ve Arktik bölgesindeki çevresel sorunları artırdığını vurguladı.

Milli Hentbolcu Aslı İskit Çalışkan Avrupa Şampiyonası'nda Heyecanlı

Aslı İskit Çalışkan, 2026 yılında Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Galatasaray'da Lucas Torreira'dan 100. Maç Heyecanı

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipteki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın Zorlu Dönemi

Beşiktaş, son 4 sezonun en kötü performansını yaşıyor. Liderin oldukça gerisinde kalarak zor günler geçiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.