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Türkiye'den Sudan'a 2.408 Ton İnsani Yardım Gönderildi

Türkiye, AFAD öncülüğünde Sudan'a 2.408 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:11
Türkiye'den Sudan'a 2.408 Ton İnsani Yardım Gönderildi

Türkiye'den Sudan'a İnsani Yardım Gemisi Ulaştı

Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde hazırlanan 2.408 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemisini Sudan'a ulaştırdı.

Yardım Malzemeleri Nelerden Oluşuyor?

Gemide bulunan insani yardım malzemeleri arasında 1986 ton gıda, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi, ve 44 ton battaniye yer alıyor.

Törenle Teslim Edildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin Sudan makamlarına törenle teslim edildiği belirtildi. Törene Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri, Sudan Kızılayı, Sudan Dışişleri Bakan Vekili, Sudan Sağlık Bakan Vekili, Sudan Sosyal Kalkınma Bakan Vekili ve Sudan Ulusal Yardım Komiserliği Vekili katıldı.

Geminin Seferi

Hüseyin isimli gemi, 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkarak Sudan'a insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

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