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Türkiye, Dünyaca Ünlü İsimlerin Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Sanatçılar, Türkiye'de müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:12
Türkiye, Dünyaca Ünlü İsimlerin Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Dünyaca Ünlü Sanatçılar Türkiye’de Sahne Alacak

Özellikle 2024-2025 sezonunda Türkiye’de gerçekleşecek olan birçok konser etkinliği, müzik tutkunlarını bir araya getirecek. Bu etkinliklerden biri, Anoushiravan Rohani ve Homayoun Shajarian’ın Epifoni organizasyonuyla 9 Kasım akşamı Ülker Sports Arena’da vereceği konser.

John Maus’tan Al Di Meola’ya Efsane Performanslar

ABD'li şarkıcı John Maus, 3 Kasım'da Blind Sahnesi’nde lo-fi ve synth pop parçalarıyla sahne alacak. Takip eden günlerde ise Al Di Meola, 7 Kasım'da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Fransız DJ’lerden Grammy Ödüllü Gruplara

NTO, 9 Kasım’da Volkswagen Arena’da performans sergileyecekken, Jethro Tull, 23 Kasım'da aynı mekanda hayranlarıyla buluşacak. Rock ve progresif müzik türlerini harmanlayan grup, klasik eserlerden modern parçalara geniş bir repertuvar sunacak.

Uluslararası Konserler ve Türkiye Turneleri

İngiliz rock grubu Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (PIGSx7) 6 Aralık'ta Blind Asmalımescit’te sahne alacak. Sharon Kovacs ise 17 Aralık’ta İzmir, 18 Aralık’ta Ankara ve 20 Aralık’ta İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

CRR'de Uluslararası Etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahnesinde bu ay, cazdan flamenkoya uzanan geniş bir konser programı yer alacak. İlk etkinlik, Ali Perret ve Ricky Ford’un düellosu olacak. 5 Kasım'da Murcia İspanyol Balesi “Pasion Flamenca” gösterisi sahne alacak.

2025’te Müziğin Yıldızları Türkiye'de

2025 yılında, Kalandra ve Ross Friedman gibi pek çok sanatçı İstanbul’a gelecek. Ayrıca, Dream Theater, 27 Temmuz 2025’te 40. yıl dönümü etkinliği kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Bu etkinlikler, her yaştan müzik tutkununu bekliyor. Detaylar ve biletler için etkinlik organizatörlerinin web siteleri takip edilebilir.

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