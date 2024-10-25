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Türkiye Expo Festivali Paris'te Türk Kültürünü Tanıtıyor

Paris’te düzenlenen Türkiye Expo festivali, Türk kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:35
Türkiye Expo Festivali Paris'te Türk Kültürünü Tanıtıyor

Türkiye Expo Festivali Paris’te Başladı

Fransa’nın güzel başkenti Paris, 25-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye Expo festivaline ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikte Türk kültürü, mutfağı ve geleneksel el sanatları ziyaretçilerine sunuluyor.

Önemli Katılımcılar ve Açılış Töreni

Festival, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa tarafından Paris Botanik Bahçesi’nde düzenleniyor. Festivalin açılışında Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Başkonsolos Kerem Yılmaz, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva ve DİTİB Fransa Başkanı Bayram Demirtaş yer aldı. Açılış, kırmızı kurdelenin kesilmesiyle yapıldı.

Festivalin Önemi ve Amaçları

Büyükelçi Yunus Demirer, festivalin Türk kültürünü tanıtmanın ötesinde, Türk ve Fransız halkları arasındaki dostluğu artıracağından bahsetti. Ekonomik işbirliğinin derinleştiğine dikkat çeken Demirer, Fransa'daki Türk toplumunun ekonomik hayata olan katkılarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Festivalin, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda işbirliğini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Varoluşumuzu Güçlendiren Etkinlikler

Bayram Demirtaş, etkinliğin Türklerin manevi ve kültürel değerlerini yaşatmak açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Etkinlik, her yaştan insanı bu zengin değerler etrafında buluşturmayı amaçlıyor. “Kültürümüz ve inancımızın derin izlerini taşıyan bu tür festivaller, öğrenme ve paylaşma vesilesidir.” diyerek festivale olan inancını vurguladı.

Anadolu Mutfağından Eşsiz Lezzetler

Festivale katılan Türk zanaatkarlar geleneksel cam ve çömlek yapımı hakkında bilgiler verirken, ziyaretçilere Anadolu mutfağının örnekleri olan Türk kahvesi ve çayı sunuldu. Ayrıca çocuk kitapları ve Türkçe romanlar da kitapseverlerle buluştu. Sema gösterisi ve Karagöz-Hacivat gölge oyunu gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

Festival sırasında, özellikle Türk kuruyemişleri ve lokumlarına olan ilgi yoğun olurken, büyükelçi Demirer, festivaldeki farklı stantları ziyaret ederek çömlek çarkında toprak vazo yapma deneyimi yaşadı.

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türkiye Expo festivalinde Türk kültürü...

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türkiye Expo festivalinde Türk kültürü, mutfağı ve geleneksel el sanatları tanıtımı yapılıyor.

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türkiye Expo festivalinde Türk kültürü...

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türkiye Expo festivalinde Türk kültürü, mutfağı ve geleneksel el sanatları tanıtımı yapılıyor.

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