Türkiye Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Organizasyonları

Türkiye'nin Gündemi

Tarih: 7 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk (6 Nisan 1920)

Toplantılar ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara, 11.00)

Ekonomi ve Ticaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IFCO Hazır Giyim Fuarı'na katılacak.

(İstanbul, 11.00)

Dünya Diplomasi Sahnelerinde Gerilim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim filmleri izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Dünyasındaki Gelişmeler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını takip edecek. 5 farklı kategoride 11 sporcu yer alacak.

(Paris, 09.00/22.30)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Ozan Tufan, Papara Park’ta basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili ekip, son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak.

(Trabzon, 16.30/18.30)

Avusturya temsilcisi Rapid Wien ve teknik direktörü Robert Klauss, basın toplantısı öncesi Papara Park’ta son idmanını gerçekleştirecek.

(Trabzon, 18.00/17.30)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis ile karşılaşacak. Teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncu, stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

(Tiflis, 17.30/18.00)

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