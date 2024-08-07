Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Organizasyonları

Cevdet Yılmaz, dijital dönüşümü tartışacak. Spor dünyasında heyecan var!

Yayın Tarihi: 07.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:00
Türkiye Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Organizasyonları

Türkiye'nin Gündemi

Tarih: 7 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk (6 Nisan 1920)

Toplantılar ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara, 11.00)

Ekonomi ve Ticaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IFCO Hazır Giyim Fuarı'na katılacak.

(İstanbul, 11.00)

Dünya Diplomasi Sahnelerinde Gerilim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim filmleri izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Dünyasındaki Gelişmeler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını takip edecek. 5 farklı kategoride 11 sporcu yer alacak.

(Paris, 09.00/22.30)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Ozan Tufan, Papara Park’ta basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili ekip, son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak.

(Trabzon, 16.30/18.30)

Avusturya temsilcisi Rapid Wien ve teknik direktörü Robert Klauss, basın toplantısı öncesi Papara Park’ta son idmanını gerçekleştirecek.

(Trabzon, 18.00/17.30)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis ile karşılaşacak. Teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncu, stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

(Tiflis, 17.30/18.00)

Önemli Hatırlatma

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, fotoğraf ve video içerikleri, abonelere özel olarak sunulmaktadır. Abone olmayanlar bu verileri kullanamaz ve aboneler de sınırlamalar dışında çoğaltamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılma hakkı saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı