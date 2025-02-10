DOLAR
35,99 -0,02%
EURO
37,12 0,22%
ALTIN
3.360,32 -1,61%
BITCOIN
3.501.119,9 -1,08%

Türkiye-Hindistan Ticaret Hacmini 20 Milyar Dolara Çıkarmayı Hedefliyor

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel, Hindistan ile ticaret hacmini artırmak için hedef belirlediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:43
Türkiye-Hindistan Ticaret Hacmini 20 Milyar Dolara Çıkarmayı Hedefliyor

Türkiye-Hindistan İkili Ticaret Hedefleri

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Hindistan ile ikili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması için irade ve hedef belirlediklerini ifade etti. The Times of India'ya verdiği röportajda Sunel, iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl 12,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Hedeflerin Gerçekçi Olduğunu Vurguladı

Sunel, "İki taraf da bunu önce 20 milyar dolara yükseltmeye, sonra da 5 yıl içerisinde iki katına çıkarmaya istekli. Bu gerçekçi bir hedef," dedi.

Turizm İlişkileri Gelişiyor

Kapitalize edilen turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Sunel, Türkiye'yi ziyaret eden Hint turistlerin sayısının artmasına dikkat çekti. Türkiye'ye seyahat etmeyi kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Sunel, "Aynı zamanda Türk turistlerin de Hindistan'a ilgisi giderek artıyor. Bollywood filmleri Türkiye'de oldukça popüler," ifadelerini kullandı.

Hindistanlıların Düğünleri Dikkat Çekiyor

Hindistanlıların Türkiye'de düzenlediği düğün organizasyonlarına değinen Sunel, "Hindistanlıların düğünleri her zaman haberlere manşet oluyor. Çünkü oldukça renkli ve geleneksel ritüeller barındırıyorlar," şeklinde konuştu.

İthalat ve İhracat İlişkileri

Sunel, Hindistan'ın Türkiye'den elma, mermer, ayçiçek yağı ve bulaşık makinesi gibi ürünlerin yanı sıra fındık ithal ettiğine değinerek, Türk fındığının Hindistan'ın en çok ithal ettiği ürünlerden biri olabileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Hindistan'dan araç, mineral yağı ve araç ekipmanı gibi ürünler ithal ettiğini hatırlattı.

Uçuş ve Vize Kolaylıkları

Seyahat ilişkileri hakkında bilgi veren Sunel, iki ülke arasındaki uçuşların doluluğuna dikkat çekti. "Eğer bu sayı artmaya devam ederse, günlük 4 uçuş yetmeyecek," dedi. Türk Hava Yolları'nın Hindistan ile Batı arasındaki bağlantıyı daha iyi sağlayabileceğine inandığını aktaran Sunel, THY'nin Hindistan'a uçuş sayısını artırma konusunda hevesli olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD, İngiltere ve Şengen vizesi olan Hindistanlıların çevrim içi ortamdan Türkiye e-vizesine başvurabilmesi ve normal vizenin Türkiye'nin Hindistan'daki konsolosluklarından 3 ila 5 gün içerisinde temin edilebilmesi konusunu da vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da FETÖ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
2
Tokat'ta Devrilen Otomobilde İki Yaralı
3
Kars'ta Otomobil ve Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Şehit Polis Memuru İçin Duygusal Tören
5
İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı
6
İran İslam Devrimi'nin 46. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı
7
Filistin Yönetiminden İsrail'e Tepki: Yardımlar Kesildi

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!