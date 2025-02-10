Türkiye-Hindistan Ticaret Hacmini 20 Milyar Dolara Çıkarmayı Hedefliyor

Türkiye-Hindistan İkili Ticaret Hedefleri

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Hindistan ile ikili ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması için irade ve hedef belirlediklerini ifade etti. The Times of India'ya verdiği röportajda Sunel, iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl 12,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Hedeflerin Gerçekçi Olduğunu Vurguladı

Sunel, "İki taraf da bunu önce 20 milyar dolara yükseltmeye, sonra da 5 yıl içerisinde iki katına çıkarmaya istekli. Bu gerçekçi bir hedef," dedi.

Turizm İlişkileri Gelişiyor

Kapitalize edilen turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Sunel, Türkiye'yi ziyaret eden Hint turistlerin sayısının artmasına dikkat çekti. Türkiye'ye seyahat etmeyi kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Sunel, "Aynı zamanda Türk turistlerin de Hindistan'a ilgisi giderek artıyor. Bollywood filmleri Türkiye'de oldukça popüler," ifadelerini kullandı.

Hindistanlıların Düğünleri Dikkat Çekiyor

Hindistanlıların Türkiye'de düzenlediği düğün organizasyonlarına değinen Sunel, "Hindistanlıların düğünleri her zaman haberlere manşet oluyor. Çünkü oldukça renkli ve geleneksel ritüeller barındırıyorlar," şeklinde konuştu.

İthalat ve İhracat İlişkileri

Sunel, Hindistan'ın Türkiye'den elma, mermer, ayçiçek yağı ve bulaşık makinesi gibi ürünlerin yanı sıra fındık ithal ettiğine değinerek, Türk fındığının Hindistan'ın en çok ithal ettiği ürünlerden biri olabileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Hindistan'dan araç, mineral yağı ve araç ekipmanı gibi ürünler ithal ettiğini hatırlattı.

Uçuş ve Vize Kolaylıkları

Seyahat ilişkileri hakkında bilgi veren Sunel, iki ülke arasındaki uçuşların doluluğuna dikkat çekti. "Eğer bu sayı artmaya devam ederse, günlük 4 uçuş yetmeyecek," dedi. Türk Hava Yolları'nın Hindistan ile Batı arasındaki bağlantıyı daha iyi sağlayabileceğine inandığını aktaran Sunel, THY'nin Hindistan'a uçuş sayısını artırma konusunda hevesli olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD, İngiltere ve Şengen vizesi olan Hindistanlıların çevrim içi ortamdan Türkiye e-vizesine başvurabilmesi ve normal vizenin Türkiye'nin Hindistan'daki konsolosluklarından 3 ila 5 gün içerisinde temin edilebilmesi konusunu da vurguladı.