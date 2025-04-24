Türkiye İçin Afet Parkları Önerisi: Rahman Kaç'tan Çarpıcı Açıklamalar

Afet Parkları ile Deprem Hazırlığı

Japonya'da 16 yıl yaşamış Türk mimar Rahman Kaç, Türkiye'de afet parkları kurulmasını önerdi. Eğitim aldığı süre zarfında Japonya'daki deprem ile ilgili çalışmalara tanıklık eden Kaç, deprem öncesinde boş alanların planlanmasının önemine dikkat çekti.

Planlama ve Altyapı Önerileri

Rahman Kaç, "Afet öncesinde boş alanlarla ilgili bazı planlamalar yapılabilir. Altyapı, su, elektrik, yeme-içme, belki barınma gibi fonksiyonlar açık alanlara kazandırılırsa, afet sonrasında insanların kullanabileceği bir alan oluşturulabilir" dedi. Son depremlerin ardından toplanma alanlarının ve kamusal alanların kritik önemi bir kez daha gündeme geldi.

Japonya'nın Deneyimleri

Kaç, Japonların depreme karşı hazırlıklı yaşamayı öğrendiğini belirterek, "Japonya'da standart olarak parklara bazı fonksiyonlar eklenerek 'afet parkları' oluşturulmuş. Tokyo'da 50'den fazla afet parkı var" ifadelerini kullandı.

Afet Anında Hizmetler

Bu parklar içinde taşınabilir tuvaletler, su tankları ve elektrik ihtiyacının karşılanması gibi hizmetlerin sağlandığını kaydeden Kaç, "23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremin ardından telefonların çalışmadığı görüldü. Bu açıdan afet parkları kalıcı çözümler sunabilir" şeklinde konuştu.

Halkı Bilinçlendirme ve Mimari Çalışmalar

Kaç, deprem hazırlığı konusunda halkı bilinçlendirmenin önemine vurgu yaparak, kendi tasarım projelerinde de bu prensipleri uyguladığını aktardı. Örneğin, Tokyo'da bir okul tasarladığını belirten Kaç, okulun bahçesine afet anında toplanmak için gerekli fonksiyonları eklediklerini söyledi.

Depremde Üç Kuralı Uygulamak

Kaç, deprem çalışmaları için "3 kuralı" denilen bir kavramın önemli olduğunu ifade etti: "3 dakika, 3 saat ve 3 gün". Bu kurallar, insanların deprem sonrası hayatta kalma sürecinde kritik rol oynuyor.

Sonuç olarak

Olası büyük İstanbul depremi için hazırlık yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Kaç, her bireyin 5-10 dakika yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri alanları önceden belirlemeleri gerektiğini belirtti. Bahsedilen bu önerilerle, Türkiye'de daha güvenli bir yaşam alanı oluşturulmanın hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Japonya'da eğitim aldıktan 10 yıl çalışan Türk mimar Rahman Kaç, deprem öncesi ve sonrasıyla ilgili önerilerini AA muhabirine anlattı.