Türkiye İçin Yapay Zekâ Zirvesi: İş, Bilim ve İyilik Vurgusu

Türkiye İçin Yapay Zekâ zirvesi iş, bilim ve toplumsal fayda ekseninde toplandı

Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki dönüşümü, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen 'Türkiye İçin Yapay Zekâ' etkinliğinde ele alındı. Etkinlik Türkiye İş Bankası ve Yapay Zekâ Fabrikası ev sahipliğinde, Türkiye Yapay Zekâ Platformu (AITR) ve Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zekâ Araştırma Merkezi (KUISAI) desteğiyle gerçekleştirildi.

Program ve paneller

Etkinlik, kurumsal yapay zekâ trendlerinden bilimsel araştırmalara; iyilik için yapay zekâ uygulamalarından üretken yapay zekâ çözümlerine kadar geniş bir gündemle ilerledi. Panel oturumları iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek uygulama örnekleri, etik ve regülasyon tartışmaları ile yenilik fırsatlarını değerlendirdi.

İş Dünyası için Yapay Zekâ oturumunu AITR Eş Başkanı Levent Kızıltan yönetti. Oturumda İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, Koç Holding CIO’su Hayriye Karadeniz ve Trendyol CTO’su Cenk Çivici iş dünyasında yapay zekânın mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı.

Bilim için Yapay Zekâ paneli AITR Eş Başkanı Prof. Dr. Altan Çakır moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde Vispera Co-CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil, KUISAI Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, ION AI Kurucusu Doç. Dr. Nazım Kemal Üre ve DataBoss Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Süleyman Serdar Kozat bilimsel gelişmeler ve uygulama alanlarını değerlendirdi.

Yenilik için Yapay Zekâ oturumunu Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin yönetti. Oturumda Yapay Zekâ Fabrikası CEO’su Can Bakır, Fribourg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, IBM Türkiye CEO’su Işıl Kılınç Gürtuna ve Yuvam Dünya Derneği Başkanı Kıvılcım Kocabıyık hukuk, teknoloji, etik ve girişimcilik ekseninde yapay zekânın yenilikçi uygulamalarını ele aldı.

Ayrıca Google ML Başkan Yardımcısı Dr. Burak Göktürk 'Kurumsalda Yapay Zekâ Trendleri' ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı 'İyilik için Yapay Zekâ' başlıklı sunumlar gerçekleştirdiler.

Öne çıkan değerlendirmeler

Yapay Zekâ Fabrikası CEO’su Can Bakır etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de yapay zekâ alanında çok dinamik, üretken ve etkisi giderek büyüyen bir topluluk oluşuyor. Biz Yapay Zekâ Fabrikası olarak bu topluluğu bir araya getiren, iş birliğini büyüten ve dönüşümü hızlandıran bir rol üstleniyoruz. Yapay zekânın sadece teknoloji değil; insan, toplum ve iş dünyası için ortak bir değer üretme alanı olduğuna inanıyoruz. Bugün burada; iş insanları, akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum temsilcileri ve girişimciler aynı masada buluşarak Türkiye’de yapay zekânın bugününü ve geleceğini değerlendirdik. Türkiye için yapay zekâ vizyonu, ancak böyle kapsayıcı ve güçlü bir ekosistemle mümkün.”

Bakır ayrıca Yapay Zekâ Fabrikası’nın ekosisteme katkılarını şu rakamlarla özetledi: veri tabanlarında 3 binin üzerinde kurucuları Türk olan küresel ya da Türkiye merkezli yapay zekâ girişimi, 30’un üzerinde girişime yatırım ve yalnızca bu yıl 400’ün üzerinde kurum-girişim iş birliğine öncülük edilmesiyle ekosistemin birleştirici gücü olmaya devam ettiklerini vurguladı.

TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin ise şunları söyledi:

“Bugün gerçekleştirdiğimiz buluşmada yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji olarak değil, insanlığın geleceğini şekillendirecek stratejik bir güç olarak ele aldık. Tartışmalarımızda, yapay zekânın sağlıkta erken teşhisi hızlandırdığı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiği ve afet yönetiminde hayat kurtardığı örnekleri masaya yatırırken; aynı zamanda etik, hukuki ve sosyal riskleri de açıkça konuştuk. Bu nedenle ‘AI for Good’ (İyilik için yapay zekâ) yaklaşımının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördük: Yapay zekâyı daha hızlı değil daha sorumlu, daha kârlı değil daha adil, daha akıllı değil daha insan odaklı hale getirmek hepimizin ortak hedefi.”

Ergin, hukuk, endüstri, girişimcilik ekosistemi ve sivil toplumun temsilcilerini bir araya getiren oturumda nelerin yapılması ve yapılmaması gerektiğinin tartışıldığını belirterek bu ortak adımın daha iyi bir geleceğin başlangıcı olduğunu ifade etti.

AITR Eş Başkanı Prof. Dr. Altan Çakır akademi-sanayi-kamu üçgenine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

“Yapay zekâ teknolojilerinin son dönemde kaydettiği üstel ivme, akademi, iş dünyası ve kamu üçgenindeki ’verimlilik’ parametrelerini kökten değiştiren yeni bir paradigmayı her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Mevcut konjonktürde, yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak; politika yapıcılar ve regülatif otoriteler nezdinde etik standartların belirlenmesi ve bizim ana başlığımız olan ’Toplum İçin Yapay Zeka’ stratejisinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması elzem hale gelmiştir.”

Çakır, İstanbul’da düzenlenen 2’nci Türkiye için Yapay Zekâ zirvesinin stratejik bir uzlaşı platformu işlevi gördüğünü ve disiplinler arası diyaloğun regülasyon ve inovasyon ikilemini aşmada önemli olduğunu vurguladı.

AITR Eş Başkanı Levent Kızıltan etkinlik hakkında şunları söyledi:

“Yapay zekânın dönüştürücü gücünü, Google’dan Stanford’a uzanan global bir perspektifle ve alanının en yetkin isimlerinden dinlemek büyük bir ayrıcalık. Özellikle ’İyilik için Yapay Zeka’ oturumu, teknolojinin insani boyutunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Kurumsal trendlerden bilimsel derinliğe uzanan program, Türkiye’nin yapay zekâ potansiyeli hakkında da fikir veriyor. Hem iş dünyası hem de akademi ile kurulacak temaslar ve paylaşılan içgörüler, önümüzdeki dönem stratejileri için de katılımcılara çok fayda sağlayacaktır.”

KUISAI Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir bilimsel araştırma kültürüne ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

“Yapay zekâ, teknik bir yenilik olmanın ötesinde, bilim üretme biçimimizi köklü biçimde dönüştürme potansiyeli taşıyan bir araştırma yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor. ‘Bilim için Yapay Zekâ’ panelinde de vurguladığımız gibi, yapay zekâ birçok disiplinde bilimsel keşifleri hızlandırma gücüne sahip; ancak bu süreçte güvenilirlik ve yeniden üretilebilirlik ilkelerinin titizlikle ele alınması büyük önem taşıyor. KUISAI Center olarak önceliğimiz, bu dönüşümün güçlü bir bilimsel altyapıya, nitelikli insan kaynağına ve etik ilkeleri merkeze alan bir araştırma kültürüne dayanmasını sağlamak. Yapay zekânın ülkemizde gerçek bir ivme oluşturmasının ancak sürdürülebilir bir bilimsel kapasitenin inşa edilmesi ve Ar-Ge ekosisteminin güçlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bugün ‘Türkiye için Yapay Zekâ’ etkinliğimizde, bu ekosistemin gelişimine yönelik artan toplumsal ilgi ve kurumsal kararlılığı görmek, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor.”

Yapay Zekâ Fabrikası 2025 Ödülleri

Etkinlik kapsamında düzenlenen Yapay Zekâ Fabrikası 2025 Ödülleri de sahiplerini buldu. Yapay zekâ teknolojilerini iş dünyasında, toplumsal fayda alanlarında ve sürdürülebilirlik çalışmalarında etkin biçimde kullanan kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği organizasyonda halk oylaması binlerce kişi tarafından yapıldı. Kısa liste uzman jüri tarafından değerlendirildikten sonra farklı kategorilerde yılın kazananları açıklandı.

2025 kategorileri ve kazananlar

YZF İnovasyon ve İş Birliği Ödülü - Borusan Otomotiv

YZF Ekosisteme Katkı Ödülü - Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK)

YZF Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü - Koç Holding

YZF Toplumsal Etki Ödülü - Darüşşafaka Cemiyeti

YZF Özel Ödülü - Google Türkiye

Etkinlik, yapay zekânın toplumsal fayda, etik ve ekonomik değer üretimi ekseninde konuşulduğu; akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında yeni iş birlikleri için bir zemin oluşturduğu bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

YAPAY ZEKÂ FABRİKASI CEO’SU CAN BAKIR