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Türkiye ile BM Arasında Bölgesel Ofis Anlaşması Yayınlandı

Türkiye ve BM, İstanbul'da kurulacak Kalkınma Eşgüdüm Ofisi için anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:16
Türkiye ile BM Arasında Bölgesel Ofis Anlaşması Yayınlandı

BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi İstanbul'da Kuruluyor

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul'da kurulmasına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Resmi Onay ve Yayın

New York'ta 9 Kasım 2022 tarihinde imzalanan bu uluslararası anlaşmanın onayı, Türkiye’nin Resmi Gazete'sinde yayımlandı. Anlaşma, "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşma" başlığını taşıyor.

Bölgesel Ofisin Amacı

Kurulacak bölgesel ofis, Avrupa ve Orta Asya'da 2030 Gündemi'nin uygulamalarına destek vermek, kalkınma sorunlarını belirlemek ve stratejik rehberlik sağlamak amaçlarıyla hizmet verecek. Ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkanı'na destek sunacak.

Ofis Statüsü Düzenleniyor

Bu anlaşma, ev sahibi ülkedeki bölgesel ofis binalarının yapısı, resmi görevlilerin, hizmet sağlama yetkisi bulunan kişilerin ve görevli uzmanların statüsünü de detaylı bir şekilde düzenliyor.

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