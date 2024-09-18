Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı Ertelendi

Bugün Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilmesi beklenen Güvenlik Mekanizması

toplantısı, İsveç heyetinin Ankara'ya ulaşan uçağında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle ertelendi.

Uçaktaki Arıza Sonrası Gelişmeler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsveçli yetkilileri taşıyan uçağın Stockholm'e dönmesi gerektirdi.

Dışişleri Bakanlığı, bu durumun toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine sebep olduğunu bildirdi.

Bakanların Açıklamaları

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü, düzenlenen toplantının acil bir tehlike oluşturmadığını bildirirken, güvenlik alanında işbirliği ve terörizmle mücadele konusunda önemli konuların gündeme alınacağı toplantının sabırsızlıkla beklendiğini aktardı.

Wahlström, "Toplantı için yeni bir tarih belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı." dedi.

Toplantının Önemi

Bu toplantı, bakanlar düzeyinde gerçekleşecek ilk Güvenlik Mekanizması Toplantısı olması bakımından büyük bir öneme sahip.

İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı topluluğu katılacak ve iki ülke arasındaki terörle mücadele işbirliği geliştirilecektir.