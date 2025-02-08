Türkiye Kara Yollarındaki Trafik Durumu ve Çalışmalar

Kara Yollarında Fiziki Çalışmalar Sürüyor

Kara yolları üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yol durumu bültenine göre, çeşitli güzergahlarda dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler mevcut.

TEM Otoyolu'nda Üstyapı Yenileme Çalışmaları

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasında, 22.00-06.00 saatleri arasında ustyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Kızılcahamam-Kahramankazan Yolu

51-52. kilometrelerde süren yapım çalışmaları nedeniyle, Ankara-Kahramankazan istikametindeki ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

İzmir-Çanakkale Yolunda Kesintiler

Aliağa-İzmir istikametindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle, bu kesim trafiğe kapatılmış durumda ve ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak İzmir-Aliağa yönünden sürdürülmektedir.

Heyelan Önleme Çalışmaları

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları sırasında ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kırşehir-Kırıkkale ve Diğer Rotada Yapım Çalışmaları

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanmaya devam etmektedir.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde iki yönlü ve kontrollü ulaşım devam etmektedir.

Antalya-Manavgat ve Diğer Yollar Üzerindeki Çalışmalar

Antalya-Manavgat yolunun 15-18 kilometreleri arasındaki Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Karla Mücadele ve Yol Durumu

Pınarlar Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometreleri kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, yolun 32. kilometresindeki Eğribel tünellerinden sağlanmaktadır.

Bu nedenle, sürücülerin dikkatli olması ve yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi alması önerilmektedir.