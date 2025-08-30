Türkiye'nin Eğitim Hizmetleri İhracatı 2024'te 2,9 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'nin eğitim hizmetleri ihracatı 2024'te 2,9 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanlığı, eğitim hizmetleri ihracatının 2012 yılından bu yana 15 kat artarak 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, bu artışın uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile sağlanan desteklerin bir sonucu olduğuna dikkat çekildi.

İhracat artışı ve Bakanlık açıklaması

Açıklamada yer alan ifadeye göre: "2012 yılından bugüne kadar eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Bu güçlü artış, Bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur."

Bakanlık destekleri ve bütçe

Bakanlık, sektöre sağlanan desteklerin bir önceki yıla göre iki kat artarak geçen yıl 162,6 milyon lira seviyesine çıktığını bildirdi. Bu yılın ağustos ayı itibarıyla sağlanan destek tutarı ise 66,2 milyon lira olarak kaydedildi. Destekler; yurt dışı reklam ve tanıtım çalışmaları, uluslararası pazarlama faaliyetleri, kira, istihdam ve operasyonel giderler ile tanıtım heyet programlarını kapsıyor.

Uluslararası öğrenci sayısı ve küresel pay

Bakanlık açıklamasında, 2024-2025 öğretim döneminde uluslararası öğrenci sayısının 2012'ye kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337.119'a ulaştığı vurgulandı. Türkiye'nin küresel öğrenci hareketliliğinden aldığı payın yaklaşık %3,5 olduğu, ayrıca ülkenin halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Altyapı, eğitim kurumu sayısı ve tanıtım faaliyetleri

Açıklamada Türkiye'deki üniversite sayısının 2002'de 76 iken bu yıl 208'e yükseldiği ve bu sayıyla ülkenin en fazla üniversiteye sahip 25'inci ülke konumunda olduğu ifade edildi. Eğitim sektörünün yurt dışında tanıtılması amacıyla Bakanlık destekleriyle bu yıl "Study in Turkey" markası altında 20 milli katılım fuar organizasyonu gerçekleştirildi.

Marka çalışmaları ve gelecek hedefleri

Açıklamada, sektörde faaliyet gösteren 7 markanın Turquality desteği aldığına dikkat çekildi ve önümüzdeki dönemde bu sayının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Bakanlık, üniversiteler ve sektör paydaşlarına yönelik bilgilendirme ve koordinasyon toplantılarıyla destek sunmayı sürdüreceğini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek, uluslararası öğrenci çekim gücünü artırmak ve eğitim ihracatında sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır." ifadelerini kullandı.