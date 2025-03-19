Türkiye'nin En Soğuk Gecesi: Bolu Sıfırın Altında 11 Derece

Türkiye'nin En Soğuk Gecesi Bolu'da Gerçekleşti

Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece ile Bolu'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava Sıcaklıkları ve Diğer İller

Bolu'daki en düşük hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Kartalkaya Kayak Merkezi İstasyonu'nda kaydedildi. Bu gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak belirlendi.

Ayrıca, Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri Afyonkarahisar'ın Kumarlar Tepesi Radar Sahası olarak sıfırın altında 10,5 derece ile ölçüldüğü, üçüncü sırada ise Çankırı Ilgaz Dağı'nın 10,3 derece ile yer aldığı belirtildi.