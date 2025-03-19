Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Rize'de Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Rize'deki programında öğrencilere uzay yolculuğu ve Türkiye'nin uzay programıyla ilgili bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:55
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Rize'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Rize'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Gezeravcı, Güneysu ilçesinde bulunan Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türkiye'nin uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Astronotluk görevini icra eden biri olarak kendini sembolik bir isim olarak tanımlayan Gezeravcı, bu görevde asıl sorumluluğun gençler üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesine dikkat çeken Gezeravcı, "Bu görev, coğrafi zorluklarla dolu bir devlette, özgüvenin korunmasına ve ilham verilmesine yönelik kritik bir görevdir," dedi.

Uzay Programı ve Gelecek Vizyonu

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin 10 yıllık uzay planını açıkladığını belirten Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya insan gönderme yeteneğine sahip olan 22. ülke olduğunu ifade etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gezeravcı şunları aktardı: "Bu topraklarda, başarı hikayeleri ile dolu bir kültürel miras var. Türkiye, taarruz İHA'larını üretebilen dört ülkeden biri. Ayrıca, elektrikli araçlar ve jet uçakları da dahil olmak üzere birçok teknolojiyi geliştirme kapasitesine sahibiz. Potansiyelinizi küçümsemeyin; özgüveninizi asla kaybetmeyin."

Geleceğin Teminatı Gençler

Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekte etkin bir ülke olacağına inanan Gezeravcı, gençlerin kendi potansiyellerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Gençler, ülkenin en büyük değeridir; kaynaklarımızdan daha değerlisiniz, mesajını verdi.

Gezeravcı'nın soruları yanıtladığı programa Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca, Gezeravcı, emekli öğretmen babasının ilk görevi olan Küçükçayır köyündeki ilkokulda da öğrencilerle buluştu.

TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluşan Gezeravcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Rize Buluşması" ve Güneysu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İftarda Konuşalım" etkinliklerinde uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de bir dizi...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluşan Gezeravcı, programda konuşma yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de bir dizi...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluşan Gezeravcı, programda konuşma yaptı.

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