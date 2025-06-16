Türkiye'nin Kırgızistan'daki 'Bilim Bişkek' Merkezi, Bilimle İlgili Gelecek Nesilleri Yetiştiriyor

Türkiye'nin Kırgızistan'daki 'Bilim Bişkek' Merkezi

TİKA, T3 Vakfı, Kırgızpatent ve Kırgızistan Milli Üniversitesi işbirliği ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan 'Bilim Bişkek' Merkezi, çocukların bilimle iletişimini güçlendirerek geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Merkezin Sunmuş Olduğu Olanaklar

Merkez; teknoloji, matematik, tasarım, doğa bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay gibi çeşitli atölyeleri bünyesinde barındırıyor. Öğrenciler, burada hem hayal kurma hem de kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürme fırsatı buluyorlar.

TİKA tarafından, Kırgızistan Milli Üniversitesi'nin yerleşkesinde modern teknolojik imkanlarla donatılmış olarak inşa edilen bu merkezi, çok katlı bir bina şeklinde tasarlandı ve spor alanı ile otopark da bulunuyor.

Geleceğin Bilim İnsanlarının Yetişmesi

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, merkezin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2024'te yaptığı Kırgızistan ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Bodur; "Öğrenciler, atölyelerde teorik eğitim aldıkları bilgileri pratiğe dökerek projelerini gerçekleştirme fırsatı bulacaklar," dedi.

Uzun Dönem Eğitim için Hazırlıklar

T3 Vakfı Kırgızistan Temsilcisi ve 'Bilim Bişkek' Müdürü Dr. Sancar Altımışev, merkezde kısa dönem eğitimlerin verildiğini ve uzun dönem eğitim kurslarına öğrenci alımına yakında başlanacaklarını açıkladı.

Altımışev, kısa dönem eğitimlerin amacının çocukların teknolojiye ilgisini artırmak olduğunu vurguladı. "Uzun dönem deneyap eğitim kurslarına eylül ayında başlayacağız. Buradaki hedefimiz, geleceğin mühendislerini yetiştirmek," diye ekledi.

Deneyap programında katılımcılar; yapay zeka, mobil uygulama, robotik kodlama, yazılım, tasarım ve yeşil enerji gibi konularda eğitim alacaklar. Bu eğitimler sonucunda öğrenciler, kendi teknoloji projelerini üretme fırsatı yakalayarak ileride TEKNOFEST gibi yarışmalara katılabilecekler.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı (Kırgızpatent) ve Kırgızistan Milli Üniversitesi (KMÜ) işbirliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hayata geçirilen "Bilim Bişkek" Merkezi, çocukların bilimle iletişimine katkı sağlıyor. Teknoloji, matematik, tasarım, doğa bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay atölyelerini bünyesinde barındıran merkez, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençleri yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı (Kırgızpatent) ve Kırgızistan Milli Üniversitesi (KMÜ) işbirliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hayata geçirilen "Bilim Bişkek" Merkezi, çocukların bilimle iletişimine katkı sağlıyor. Teknoloji, matematik, tasarım, doğa bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay atölyelerini bünyesinde barındıran merkez, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençleri yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.