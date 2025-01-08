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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi Ziyaret Etti

Burhan Köroğlu, Suriye Müftüsü Usame er-Rifai ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:37
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi Ziyaret Etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi Ziyaret Etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Müftüsü Usame er-Rifai'ye ziyarette bulundu. Ziyaret, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X sosyal medya hesabında duyuruldu.

Paylaşımda, Köroğlu'nun, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı. Köroğlu, 12 Aralık 2024'te Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Usame er-Rifai Kimdir?

Suriye'nin önde gelen alimlerinden biri olan Usame er-Rıfai, 1944 yılında Şam'da dünyaya gelmiştir. Yaklaşık 13 yıl boyunca ülkesinin dışında yaşayan Rifai, 2014 yılından itibaren Türkiye'de ikamet etmektedir. Aynı yıl, Suriyeli ilim adamları ve dini önderlerin kurduğu 'Suriye İslam Konseyi' başkanlığına getirilmiştir.

Rifai, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, 5 Ocak tarihinde Şam'a döndü ve dönüşü halk tarafından coşkuyla karşılandı.

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