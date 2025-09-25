Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi, Libya Yüksek Konseyi Başkanıyla UNSMIL Yol Haritasını Görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi UNSMIL Yol Haritasını Değerlendirdi

Görüşmede siyasi çıkmaz ve ikili ilişkiler ele alındı

Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) sunduğu yol haritasını değerlendirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette iki isim Libya siyasi arenasındaki son gelişmeleri ele aldı ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, yol haritasının siyasi çıkmazın aşılması, bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve seçimlerin yapılması hedefleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca tarafların Türkiye-Libya ilişkilerini güçlendirme yollarını görüştüğü belirtildi.

UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh, 21 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'ne Libya'da seçimlerin yapılması ve kurumların birleştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası sunmuştu.