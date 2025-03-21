Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Önal, Trump Yönetimi ile İlişkileri Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD Başkanı Donald Trump döneminde iki ülke arasında etkileşimi daha da vurgulamak için önemli adımlar atacaklarını bildirdi.

Önal, Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen “Yeni Dönemde ABD-Türkiye İlişkileri” konulu konferansta yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin tarihi boyunca özellikle Soğuk Savaş döneminde büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi. Ancak, 11 Eylül saldırıları ve Arap Baharı döneminde çeşitli zorluklar ve ayrışmalar yaşandığını hatırlattı.

Yeni Trump yönetimi sürecinde iki ülke arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflediklerini ifade eden Önal, bugüne kadar Cumhurbaşkanı ve Dışişleri seviyesinde dostane görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Yakın gelecekte yeni üst düzey angajmanların planlandığını vurgulayan Önal, NATO müttefiki olarak savunma ve güvenliğin ikili ilişkilerdeki önemine dikkat çekti.

Önal, “Savunma ve güvenlik iş birliği her zaman ikili ilişkimizin önemli bir boyutu olmuştur. Mevcut koşullar altında artırılmış koordinasyon ve dayanışma daha da önemlidir.” dedi. Türkiye'nin Ukrayna ve Gazze arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve Suriye'de güvenli bir yönetim kurulması konularındaki işbirliklerinin önemi vurgulandı.

Büyükelçi Önal, Türkiye'nin Ukrayna krizinin sona ermesine katkıda bulunabileceğini belirtti ve Gazze konusunda sürdürülebilir bir ateşkes için Türkiye'nin rol oynama istekliliğini ifade etti. Ayrıca, “Türkiye, Suriye'den Libya'ya, Ukrayna'dan Gazze'ye kadar birçok çatışma kaynağıyla çevrili bulunduğu için bölgesel istikrar noktasında bir mihenk taşıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde stratejik işbirliği mekanizmasının önemli olduğunu dile getiren Önal, bu mekanizmanın terörizmle mücadele ve ticaret gibi çok çeşitli konularda verimli tartışmalara olanak sağladığını belirtti.

Konuşmasını sonlandıran Önal, “İki ülkenin hassasiyetlerini dikkate alarak açık yürekli bir diyalog içinde olmaları halinde ilişkilerin büyük bir gelecek vaadedeceği” mesajını verdi.