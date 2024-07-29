Türkiye'nin Yeni Trafik Radar Sistemi Trafidar Tanıtıldı

Trafidar Sistemi Tanıtıldı

Trafik radar sistemi Trafidar, Türkiye'nin önemli yüksek teknoloji merkezlerinden Cube Incubationda hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan bu sistem, karayollarında yüksek doğruluk oranları sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Geliştirici Firma Radarsan

Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan, bu teknolojinin, teknik istekler dokümanında tanımlanan standartlara uygun olarak tasarlandığını belirtti. Hastalık, hava durumu gibi dış etkenlerden bağımsız olarak çalışabilen Trafidar, dört şeride kadar olan araçların hız, plaka, marka ve model gibi bilgilerini tespit ederek PolNet sistemine iletebilecektir.

Radarsan'ın Diğer Projeleri

Doğan, Trafidar'ın yanı sıra, yapay zeka platformunun bir başka ürünü olan ManPro üzerinde de durdu. ManPro, şehirdeki güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla İHA'ların kırsalda sürdürdüğü izleme işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor. Bu sistem, terörle mücadele, istihbarat toplama ve organize suçlarla mücadele gibi alanlarda etkili çözümler sunmaktadır.

CoVision ile Kalite Kontrol

CoVision isimli başka bir projeyi de tanıtan Doğan, bu sistemin üretim süreçlerinde kalite kontrolü otonom hale getirerek insan kaynaklı hataların önüne geçtiğini vurguladı. 2018 itibarıyla en yüksek üretim kalitesinin sağlandığı Toyota üretim sistemine entegre olarak çalışan CoVision, maliyetleri düşürüp süreçleri hızlandırmaktadır. Radarsan, bu başarıları savunma sanayi alanındaki üretim süreçlerine de uygulayarak, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi sistemleri sunmayı hedefliyor.

Teknopark İstanbul'un Önemi

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Fatih Özsoy, Radarsan'ın kurucu ortaklarının Cumhurbaşkanlığı'nın daveti üzerine yurtdışındaki kariyerlerini bırakıp Türkiye'ye dönerek önemli işlere imza atmasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Özsoy, teknoparkların bilim ve teknoloji alanında uzman bireyleri ülkesinde tutup, beyin göçünü tersine çevirmek için kritik rol üstlendiğini kaydetti. Ayrıca, bu tür başarılı projelerin ülkenin rekabet gücünü artıracağına inandığını belirtti.