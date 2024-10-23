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Türkiye Savunma Sanayiinde Derin Teknoloji Vurgusu

Bakan Kacır, derin teknoloji ile yapay zeka ve biyoteknolojide Türkiye'nin lider olmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:54
Türkiye Savunma Sanayiinde Derin Teknoloji Vurgusu

Türkiye'nin Savunma Sanayiinde Derin Teknoloji İnovasyonları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma ve güvenlik konulu panelde derin teknoloji startup'larının desteklenmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Bu çerçevede, Türkiye'nin yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarında öncü bir konuma gelmesini umduğunu belirtti.

SAHA EXPO Fuarı ve Türkiye'nin Rolleri

Türkiye’nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı devam ediyor. Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin NATO'ya katılımındaki stratejik önemden ve üstlendiği uluslararası görevlerden bahsetti.

NATO ile İş Birliği ve Modernizasyon Çalışmaları

Kacır, NATO ile olan iş birliğinin Türkiye’nin askeri kabiliyetlerini geliştirdiğini dile getirerek, "Modernizasyon çalışmaları sayesinde müttefik ülkelerle ortak operasyonel kabiliyetlerimizi artırdık. Bu sayede karşılaşılan tehditlerle daha etkili bir mücadele sergileyebiliriz" dedi.

Bölgesel Tehditler ve Savunma Stratejileri

Bölgesel tehditlerin küresel barış üzerindeki etkilerinden bahseden Kacır, iklim değişikliği ve kaynakların kısıtlılığının yeni çatışma alanları yarattığını ifade etti.

Endüstriyel Üretimin Güçlendirilmesi

Kacır, "Endüstriyel üretimimizi güçlendiriyoruz ve artık Türkiye sadece üreten değil, aynı zamanda ileri teknolojiyi ihraç eden bir ülke haline geldi" açıklamasında bulundu. Bu kapsamda, derin teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin de önemine değindi.

Fon Oluşturma ve Savunma İnovasyonları

Bakan, "2 milyar dolarlık bir fon oluşturduk. Bu fonla birlikte derin teknoloji startup'ları desteklenerek uzun süreli AR-GE çalışmaları yapılacak" ifadelerini kullandı.

DIANA Proje Çağrıları ve Türkiye'nin Yeri

Kacır, Türkiye’nin DIANA’nın 2023-2024 proje çağrılarına başvurularda 5. sırada olduğunu belirterek, "Savunma ve sanayinin merkezi olan bu bölgede başarısızlık lüksümüz yok" diyerek Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı.

İşbirliği Protokolü ve Gelecek Hedefleri

Panelin ardından Kacır, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN arasında TSK Bulut Bilişim Sistemi kapsamında İşbirliği Protokolü'nün imza törenine katıldı.

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