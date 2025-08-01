Türkiye ve Azerbaycan Şehit Çocukları Yaz Kampında Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Yaşat Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen yaz kampı, İki ülkeden şehit çocuklarını bir araya getirdi. Bu özel etkinlik, Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.

Bakanlıktan gelen açıklamalara göre, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ve Azerbaycan'daki Yaşat Vakfı, şehit ve gazi ailelerine destek sağlamak amacıyla birçok sosyal projeye imza atıyor.

Bu kapsamda, 27 Temmuz'da Lenkeran şehrinde başlayan 'Yaşat Yaz Kampı' ile Karabağ şehitlerinin çocukları ve Türkiye'den 20 şehit çocuğu bir araya geldi.

15-17 yaş aralığındaki çocuklar, 4 gün boyunca çeşitli aktiviteler, eğitimler, geziler ve psikologlar eşliğinde danışmanlık seanslarıyla destekleyici bir ortamda vakit geçirdiler.

Katılımcılar; seramik yapımı, binicilik ve okçuluk gibi etkinliklerle yeteneklerini keşfetme fırsatını buldular. Bazı çocuklar zorlu parkurlarda yeteneklerini sergilerken, bazıları da yeni hobiler edindi.

Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen çocuklar, 'iki devlet tek millet' anlayışını pekiştirerek yeni dostluklar kurdular. Türk çocukları, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken, her iki ülkenin çocukları da ortak tarih ve kültürel bağların önemini daha iyi kavrama imkanı elde etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Yaşat Vakfı işbirliği kapsamında düzenlenen yaz kampı, iki ülkeden şehit çocuklarını Azerbaycan'da bir araya getirdi. Bu kapsamda, 4'üncüsü 27 Temmuz'da Lenkeran şehrinde başlayan "Yaşat Yaz Kampı", Karabağ şehitlerinin çocuklarının yanı sıra Türkiye'den 20 şehit çocuğunu ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Yaşat Vakfı işbirliği kapsamında düzenlenen yaz kampı, iki ülkeden şehit çocuklarını Azerbaycan'da bir araya getirdi. Bu kapsamda, 4'üncüsü 27 Temmuz'da Lenkeran şehrinde başlayan "Yaşat Yaz Kampı", Karabağ şehitlerinin çocuklarının yanı sıra Türkiye'den 20 şehit çocuğunu ağırladı.