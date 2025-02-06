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Türkiye ve Libya Arasında Ticari İş Birliği Toplantısı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya'lı bakanlarla ticari işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:08
Türkiye ve Libya Arasında Ticari İş Birliği Toplantısı

Türkiye ve Libya'dan Ekonomik İşbirliği Adımı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ile Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Neler Konuşuldu?

Büyükelçi Begeç’in Libyalı bakanlarla yaptığı toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Bu işbirliğinin artırılması hedefi doğrultusunda atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu görüşmenin iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirecek önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve...

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma (sağda) ile ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve...

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç (solda), Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc (sağda) ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

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