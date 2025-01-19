Türkiye ve Suriye Arasında İletişim İlişkileri Gelişiyor

Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanı Hüseyin el-Masri ile Görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriye'deki yeni yönetimin İletişim ve Teknoloji Bakanı Hüseyin el-Masri'yi ziyaret etti. Bu önemli görüşmenin, iki ülke arasındaki iletişim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacı taşıdığı öğrenildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Maslahatgüzar Büyükelçi Köroğlu'nun ziyaretinin ardından iletişim ve teknoloji konularında ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki teknolojik gelişmelerin yanı sıra iletişim altyapısının iyileştirilmesi gibi konular üzerinde duruldu.