Türkiye ve Ürdün, 3+3 Formatında Üst Düzey Toplantı İçin Ankara'da Buluşuyor

Türkiye ve Ürdün Heyetleri, Ankara'da Üst Düzey Toplantıda Bir Araya Geliyor

Türkiye ve Ürdün'den üst düzey diplomatlar, yarın Ankara'da 3+3 formatında bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni’nin katılacağı bu önemli toplantıda, bölgesel meseleler masaya yatırılacak.

Gazze ve Suriye Gündemi

Bakan Fidan, toplantıda Türkiye'nin Ürdün ile savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayii alanındaki işbirliğini ele alacak. Ayrıca, iki ülke arasında bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen yakın işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor.

Fidan, İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesi ve kalıcı bir ateşkes için atılabilecek ortak adımları konuşacak. İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması konusunda Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliği olanakları da değerlendirilecek.

Ayrıca, Türkiye'nin Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne verdiği desteği teyit edeceği, Suriye'de düzenli bir geçiş dönemi tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla somut adımları da Ürdünlü mevkidaşıyla tartışacağı belirtiliyor.

Diplomasi Trafiği ve İkili İlişkiler

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Türkiye'yi en son 15 Ekim 2024'te ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere 14 Aralık 2024'te Ürdün'ü ziyaret etmişti. İki ülke arasındaki diplomatik temaslar ve düzenli istişareler, çok boyutlu ilişkilerin ilerlemesine önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye ve Ürdün, bölgede beklenen gelişmelere karşı hem ikili hem de çok taraflı düzeyde yakın işbirliği içinde hareket ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin, Kasım 2024 itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, bu rakamın daha da artırılması hedefleniyor.