Türkiye'ye 40 Milyon Ziyaretçi Geldi

Yılın İlk 8 Ayında Türkiye'ye Ziyaretçi Akını

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, Türkiye'nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerinden faydalanmak için akın etmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye'yi toplamda 40 milyon 295 bin 979 kişi ziyaret etti.

Yabancı Ziyaretçi Sayısındaki Artış

Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %7,11'lik bir artışa işaret ediyor. Özellikle, yurtdışı ikametli Türk vatandaşlarıyla birlikte toplamda 40 milyon 295 bin 979 ziyaretçi Türkiye'ye geldi. Yurt dışından gelen yabancıların sayısı ise 35 milyon 803 bin 874 olarak kaydedildi.

Rusya, Almanya ve İngiltere Öne Çıkıyor

Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında Rusya Federasyonu 4 milyon 550 bin 588 ziyaretçi ile birinci, Almanya 4 milyon 385 bin 331 ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 3 milyon 102 bin 412 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ağustos Ayındaki Ziyaretçi İstatistikleri

Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %2,47 artış göstererek 6 milyon 825 bin 403 olarak gerçekleşti. Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, ardından Almanya ve İngiltere geldi. Ayrıca, İngiltere’yi İran ve Polonya takip etti.