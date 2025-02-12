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Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvuruları 12 Mart'a Kadar Açık

2025 TR-YÖS/1 sınavı için başvurular yarın başlıyor. Adaylar, 12 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:37
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Başvuruları 12 Mart'a Kadar Açık

2025 TR-YÖS/1 için Başvurular Başlıyor

Bu yılki Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025 TR-YÖS/1) için başvurular yarın başlayacak. Sınav, 11 Mayıs tarihinde düzenlenecek ve uluslararası öğrencilere Türkiye'deki üniversitelere kabul mücadelesinde fırsatlar sunacak.

Geç Başvurular ve Sınav Detayları

Adaylar, sınav için 12 Mart tarihine kadar başvuru yapabilecek; geç başvurular ise 18-20 Mart tarihleri arasında kabul edilecek. Bu sınav, 60 ülkede ve 88 merkezde gerçekleştirilecek. Türkiye'de ise 18 ilde, 19 merkezde uygulanacak.

Sınav Dilleri

2025 TR-YÖS/1, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde yapılacak. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adaylar, sınav sonuçlarını bu kurumlara kabul başvurularında kullanabilecek.

Başvuru Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararası öğrenci kabulü için TR-YÖS'ü geliştirmiştir. Adayların başvurabilmesi için lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk uyruklu olup lise eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar da başvurabilir.

Devlet üniversiteleri, uluslararası öğrenci kabulünde kendi sınavlarını düzenlememekte; TR-YÖS sonuçlarını kullanmaktadır. Vakıf üniversiteleri de bu sınavdan elde edilen sonuçlara göre öğrenci kabul edebilmektedir.

YÖK, TR-YÖS ile birlikte, uluslararası öğrenci kabul süreçlerini daha da kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İlk uygulama 2023 yılında gerçekleştirilmiştir.

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