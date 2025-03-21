TÜRKSOY, Nevruz'u Kutlamak İçin Ankara'da İftar Düzenledi

TÜRKSOY, 21 Mart Nevruz Günü vesilesiyle Ankara'da iftar yemeği düzenledi. Önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, birlik ve dayanışma vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:47
TÜRKSOY, Nevruz'u Kutlamak İçin Ankara'da İftar Düzenledi

TÜRKSOY'dan Nevruz İftarı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü dolayısıyla başkent Ankara'da anlamlı bir iftar yemeği düzenledi. İftar, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayet Evleri'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu ve etkinliğe katılım gösteren önemli isimler arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev yer aldı. Ayrıca, diplomatlar ve diğer davetliler de yemeğe katıldılar.

Nevruz'un Anlamı Vurgulandı

Bakan Yardımcısı Ekinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun Türkler için doğanın yeniden doğuşunu, yenilenmeyi, dostluğu ve barışı simgelediğini belirtti. Bu özel günün Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada kutlandığını vurgulayarak, nevruzun toplumsal birliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti.

Ekinci, "Bu yıl mübarek ramazan ayına denk gelen nevruz ve bu iftar buluşması sayesinde doğamıza, kültürel değerlerimize ve birliğimize olan bağlılığımızı tekrar hatırlıyoruz." şeklinde konuştu. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve TÜRKSOY gibi işbirliği kuruluşları aracılığıyla birlik ve dayanışmanın güçlendirileceğini kaydetti.

Mutluluk Verici Bir Buluşma

Bakan Yardımcısı Çam da ramazan ve nevruzu bir arada yaşamanın mutluluğunu dile getirerek gelecekte de sağlıklı ve huzurlu ramazan ile nevruzlar kutlanmasını temenni etti.

Birlik, Dayanışma ve Kültürel Değerler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, ramazanın toplumu diri tutan bir kaynak olduğunu ve oruç tutmanın insanı içe döndüren bir ibadet olduğunu ifade etti. Nevruzun binlerce yıllık bir geleneği yansıttığına dikkat çekerken, milli bayramların Türk dünyasının iç dinamiğini kuvvetlendirdiğini belirtti.

Bununla birlikte, Raev, “Nevruz, doğanın uyanışı, hayatın tazelenişi, bereketin müjdecisidir ama aynı zamanda ramazan gibi, insanın iç dünyasında bir dirilişi temsil eder.” dedi. Nevruzun Türk kültürünün özünü yansıttığını vurguladı.

Geleneksel Kutlama: Yumurtalı Tokuşturma

Konuşmaların ardından, nevruz adeti olan yumurta tokuşturma töreni gerçekleştirildi. Bu gelenek, katılımcılar arasında dostluk ve dayanışmayı pekiştirdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü vesilesiyle...

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü vesilesiyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayet Evleri'nde iftar yemeği verdi. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci (sol 3), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (sağ 3), MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal (sağ 2) ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in (ortada) yanı sıra diplomatlar ve davetliler katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü vesilesiyle...

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü vesilesiyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayet Evleri'nde iftar yemeği verdi. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci (sol 3), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (sağ 3), MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal (sağ 2) ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in (ortada) yanı sıra diplomatlar ve davetliler katıldı.

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