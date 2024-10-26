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TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu

TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:43
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Geçtiğimiz günlerde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan bölgesindeki tesislerine yönelik gerçekleştirilen bir terör saldırısında yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık, "TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaralıların Sağlık Durumu

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 15'inin sağlık durumu iyiye gitmekte. Ancak, 7 yaralının tedavisi hala hastanede devam etmekte olup, sağlık ekipleri durumlarını yakından takip etmektedir.

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