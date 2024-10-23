TUSAŞ'ta Dezenformasyon Uyarısı: Resmi Kaynaklar Takip Edilmeli

TUSAŞ'ta Asılsız İddialara Dikkat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerde yaşanan olaylarla ilgili olarak asılsız iddiaların yayılmasına karşı uyarıda bulundu.

Resmi Kaynakların Önemi

Merkez, yaptığı açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde meydana gelen olaylarla ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." şeklinde ifadeler kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplumun doğru bilgilendirildiği bir ortamda yaşaması adına bu tür haberlerin yayılmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.