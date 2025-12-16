TÜYAP 42. Kitap Fuarı'nda Sacide Bolcan'a Yoğun İlgi

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Yazar Buluşmaları" etkinliği yoğun katılım topladı

Büyükçekmece Belediyesi, 42. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında, "Edebiyatın Her Hali" temasıyla hazırladığı programlarla ziyaretçileri edebiyat ve düşünce dünyasının isimleriyle buluşturdu.

Yazar Buluşmaları programında Tarihçi Yazar Sacide Bolcan, okuyucuları için kitabı "Mustafa Kemal’den Atatürk’e"'yi imzaladı ve sonrasında gerçekleştirdiği söyleşide Mustafa Kemal Atatürk'ün entelektüel yolculuğunu tarihi bir perspektifle ele aldı.

Katılımcılar, Atatürk'ün düşünce dünyası ve fikir mirasına dair yapılan değerlendirmeleri ilgiyle takip etti. Söyleşi boyunca yapılan değerlendirmeler ve sorular yoğun ilgi gördü.

Programın sonunda Tarihçi Yazar Sacide Bolcan'a, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner tarafından plaket takdim edildi.

