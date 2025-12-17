DOLAR
Tuzla'da 'Zein 1' Gemisi Yangını Söndürüldü

Tuzla Tersanesi'nde Panama bayraklı 'Zein 1' gemisinde çıkan yangın, itfaiye ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:33
Tuzla'da 'Zein 1' Gemisi Yangını Söndürüldü

Tuzla'da 'Zein 1' Gemisi Yangını Söndürüldü

Tuzla Tersanesi'nde bulunan Panama bayraklı 'Zein 1' isimli gemide çıkan yangın, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında gemi havadan da görüntülendi.

Olayın gelişimi

Olay, saat 12.15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'ndeki Kuzey Star firmasına ait Panama bayraklı 'Zein 1' adlı gemide meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan taşıması amacıyla kullanılan geminin üst katlarında yürütülen bakım-onarım çalışması sırasında, alt kata sıçrayan boya kıvılcımı yangına neden oldu.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olay yerine ilişkin görüntüler havadan kaydedildi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

