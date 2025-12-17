DOLAR
Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' Gemisinde Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Tuzla Tersanesi'nde Kuzey Star'a ait Panama bandıralı 'Zein 1' gemisinde saat 12.15'te yangın çıktı; itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:22
Olay ve müdahale

Tuzla Tersanesi'nde bulunan 'Zein 1' adlı gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, saat 12.15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bandıralı gemide meydana geldi.

İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan yüklü geminin üst katlarında bakım onarım çalışması yapıldığı esnada, alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gemideki söndürme çalışmaları devam ediyor.

