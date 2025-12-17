Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' Gemisinde Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' Gemisinde Yangın

Olay ve müdahale

Tuzla Tersanesi'nde bulunan 'Zein 1' adlı gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, saat 12.15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bandıralı gemide meydana geldi.

İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan yüklü geminin üst katlarında bakım onarım çalışması yapıldığı esnada, alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin gemideki söndürme çalışmaları devam ediyor.

TUZLA TERSANESİ'NDE BULUNAN "ZEİN 1" GEMİSİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENDEN DOLAYI YANGIN ÇIKTI.