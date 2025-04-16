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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bursa'da Dondan Etkilenen Tarım Alanlarını İnceledi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen arazileri inceledi ve çiftçilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:17
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bursa'da Dondan Etkilenen Tarım Alanlarını İnceledi

Bursa'da Zirai Dondan Etkilenen Alanlar İncelendi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçeleri yerinde inceledi. Kırsal Karatekin Mahallesi'nde yaptığı incelemeler sırasında çiftçilerin sorun ve önerilerini de dinledi.

İklim Değişikliği Etkileri Artıyor

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, afetzedelerin sayısının gün geçtikçe arttığını vurguladı. “Afetler bir taraftan artıyor, ama asıl önemli olan afetlerin şiddeti de artıyor. Son günlerde yaşadığımız don olayı, 4 gün boyunca devam etti ve bu nedenle bazı bölgelerde tarım ürünlerinin %100’e yakın oranda zarar gördü.” ifadelerini kullandı.

65 İl de Ürün Hasar Tespiti Yapıldı

Bayraktar, birliğe bağlı odalar aracılığıyla zarar tespit çalışmalarına katıldıklarını ve kendilerine gelen bilgileri değerlendirdiklerini belirterek, “65 ilde ürün hasarı tespit ettik.” dedi.

Üreticilere Destek Bekleniyor

TARSİM kapsamında olmayan üreticilerin de desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, devletten üreticilere nakdi yardım ve girdi desteği beklediklerini ifade etti. “Tarım ve Orman Bakanlığımız yeni bir çalışma başlattı. Üretici maliyetleri hesaplanacak ve bunlar üreticilere ödenecek.” diyerek bu sürecin hızlanmasının önemine vurgu yaptı.

Suyun Önemi Vurgulandı

Son olarak Bayraktar, tarımsal üretim sürdürülebilirliği için su kaynaklarının korunması gerektiğini ve bu konunun da dikkatle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Bayraktar, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Bayraktar, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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