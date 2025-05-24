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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Eskişehir'de Kiraz Üreticilerini Ziyaret Etti

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde zirai don nedeniyle mağdur olan kiraz bahçelerini inceledi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 19:18
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Eskişehir'de Kiraz Üreticilerini Ziyaret Etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kiraz çiftçileriyle bir araya geldi. Bayraktar, burada zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerini inceledi ve çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bayraktar, yaşanan doğal afetlerin tarım sektörünü derinden etkilediğine dikkat çekti. İlkbahar ayında beklenen yağışların gelmediğini ve sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Bayraktar, "Nisan ayında bir miktar yağış geldi buna sevindik. Ancak ardından beklenmedik bir don felaketi yaşandı." dedi.

Eskişehir’deki ziyaretinin ardından, 30 kentte de zirai don ve kuraklık felaketinin tarım ürünlerine zarar verdiğini ifade eden Bayraktar, "Geçen hafta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de kuraklık bitkisel üretimi olumsuz etkiliyor. Mercimek, arpa ve buğday gibi ürünlerde ciddi zararlar yaşanıyor." diye ekledi.

Bayraktar, oda başkanları ve tarım müdürlükleriyle yapılan incelemelerde Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi, Mahmudiye, Seyitgazi, Çifteler, Han, Beylikova ilçelerinde de tarımsal üretim kayıplarının bulunduğunu ifade etti. "Bugün bulunduğumuz ilçemizde, özellikle kiraz, şeker pancarı, ceviz ve elma gibi ürünlerin zarar görmesi bizi üzüyor." şeklinde konuştu.

Mihalıççık ilçesindeki kiraz üreticisi Tamer Dönmez, bu yıl olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını vurgulayarak, çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki çiftçilerle bir araya geldi. Mihalıççık ilçesinde kiraz üreticisi olan Tamer Dönmez, gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki çiftçilerle bir araya geldi. Mihalıççık ilçesinde kiraz üreticisi olan Tamer Dönmez, gazetecilere açıklamada bulundu.

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