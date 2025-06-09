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UAEA Başkanı Grossi: İran’ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stoku Tehlike Saçıyor

Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun tehlikeli seviyelere ulaştığını ve işbirliği eksikliğinin sorunları derinleştirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 21:40
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stoku Tehlike Saçıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın %60 saflıkta 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum stoku bulundurmasının göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Grossi, bu durumun nükleer silah üretimi için kritik bir eşik olduğunu ifade etti.

Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Grossi, Ajansın 2019-2020 tarihlerinde İran’da üç farklı noktada insan eliyle zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit ettiğini hatırlattı. Tahran yönetiminin bu duruma yanıt vermediğini ya da inandırıcı olmayan teknik cevaplar sunduğunu belirtti.

İşbirliği Ruhu Zedeleniyor

Grossi, İran'ın UAEA ile işbirliği ruhuna aykırı eylemler sergilediğini vurgulayarak, “Bu durumu görmezden gelemeyiz. İran'ın Ajansa ait belgeleri ele geçirmesi, işbirliği ruhuyla bağdaşmamaktadır.” şeklinde konuştu.

Grossi, İran’ın işbirliği konusunda geri adım attığını belirterek, “Tahran yönetimi, nükleer malzemeleri Ajans’a bildirmekten kaçınmakta ve bu durum, nükleer programın barışçıl olduğu konusunda güvence vermemizi zora sokmaktadır.” ifadelerini kullandı.

ABD ve İran Müzakereleri

Grossi, ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasının önemine de vurgu yaptı. Diplomatik bir çözüm için her iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Suriye ile İşbirliği

Grossi, ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin nükleer güvenliği açısından önemli olduğunu ve Ajans müfettişlerinin ülkeye erişim izni aldığını aktardı. Marj Sultan nükleer tesisine erişim sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yönetim Kurulu Toplantısı'nın cuma günü sona ereceğini ve İran'ın nükleer faaliyetlerine dair bir tepki kararı oylamasının yapılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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