UCM, ABD Yaptırımlarına Karşı AB'yi Blokaj Yasası'nı Kullanma Çağrısı Yaptı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Avrupa Birliği'nden (AB), Blokaj Yasası'nı kullanarak Mahkemenin korunması ve desteklenmesini talep etti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahkeme Başkanı Yargıç Tomoko Akane, Birinci Başkan Yardımcısı Yargıç Rosario Salvatore Aitala ve Yazman Osvaldo Zavala Giler ile birlikte AB yetkilileriyle görüşmek üzere Brüksel'de bulundu.

UCM heyetinin AB Konseyi Başkanı António Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada, Mahkemenin varlığını sürdürebilmesi için AB Blokaj Yasası'nın en önemli araçlardan biri olduğu vurgulandı.

Akane, AB Konseyi Uluslararası Ceza Mahkemesi Çalışma Grubu (COJUR-ICC) için yaptığı konuşmada, "Mahkeme ve AB, hukukun üstünlüğü ile uluslararası suç mağdurları için adalet gibi ortak değerleri paylaşıyor. Mahkemeyi korumak için şimdi harekete geçmelisiniz." ifadelerini kullandı.

UCM Başkanı'ndan ABD'ye sert tepki

UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin yaptırım kararına karşı çıkarken, "Milyonlarca masum mağduru adaletten ve umuttan mahrum bırakmayı amaçlayan bu kararı derin üzüntüyle karşılıyorum." dedi. Akane ayrıca, "Dünya savaşları, Holokost, soykırımlar ve zulümlerin mirasını temsil eden UCM, bugün dünyanın dört bir yanındaki davalarda Roma Statüsü'ne sıkı sıkıya bağlı kalarak görevini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin, personelinin yanında güçlü bir şekilde durduğunu belirten Akane, 125 üye ülkeye, sivil topluma ve tüm dünya uluslarına Mahkeme’yi savunma çağrısı yaptı.

AB Blokaj Yasası Nedir?

Blokaj Yasası, AB vatandaşı kişiler ve AB'de tescilli şirketlerin üçüncü ülkelerden gelen tek taraflı yaptırımlara karşı korunmasını sağlayan bir düzenleme olarak öne çıkıyor. 1996 tarihli yasaya göre, AB, üçüncü ülkelerin yasalarının sınır ötesi uygulanmasını tanımadığını ve bunu uluslararası hukuka aykırı bulduğunu ifade ediyor.

Bu çerçevede, Hollanda'nın Lahey kentinde kurulu UCM'ye ve AB vatandaşı Mahkeme çalışanlarına yönelik ABD yaptırımlarının AB ülkeleri tarafından uygulanmaması gündeme gelebiliyor. Ayrıca, Blokaj Yasası, AB vatandaşı kişiler ve kurumlara karşı yabancı mahkeme kararlarının AB içindeki etkisini geçersiz kılıyor ve AB dışındaki yasaların uygulanmasından kaynaklanan zararların tazmin edilmesine olanak tanıyor.

ABD'nin Küba, İran ve Libya'ya yönelik tedbirlerine karşı AB vatandaşlarının yasal uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri, Blokaj Yasası kapsamında korunmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararından dolayı 6 Şubat'ta UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.