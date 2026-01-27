Ufuk Özkan'ın karaciğer tedavisi ve 2011 organ nakli ziyareti

Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle donör arayışındayken 2011'de organ nakli hastalarını ziyaret ettiğini gösteren görüntüler yeniden gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:18
Ufuk Özkan'ın karaciğer tedavisi ve 2011 organ nakli ziyareti

Ufuk Özkan'ın karaciğer tedavisi ve 2011'deki organ nakli ziyareti

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor; uygun donör arayışı sürerken 2011'de Antalya'da organ nakli hastalarını ziyaret ettiği görüntüler yeniden gündeme geldi.

Tedavi süreci ve donör arayışı

2023 yılı Temmuz ayında siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvuran Özkan, yaklaşık 14 gün yatarak tedavi gördü ve o dönemde nakil ihtiyacı olmadığından taburcu edildi.

2024 yılında yeniden rahatsızlanan oyuncu kısa süreli bir tedavi süreci geçirdi; 2025 yılı Ağustostaki yaklaşık 20 gün süren değerlendirmelerin ardından karaciğer nakline karar verildi ve Özkan donör arayışı konusunda bilgilendirildi.

10 Ocak günü tekrar rahatsızlanarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özkan için canlı donör bulunması gerektiği ve bu nedenle sürecin aciliyetle devam ettiği belirtildi. Sürecin sonunda 3 donör adayı'nın tıbbi olarak uygun olabileceği saptandı; ancak kesin donör seçimi ve yasal işlemler henüz tamamlanmadı.

2011 Antalya ziyareti ve organ bağışı

2011'de Antalya'ya gelen Özkan, Antalya Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Bölümü'ndeki nakil olan ve donör bekleyen hastaları ziyaret etti, moral verdi.

Ziyaretin sebebini yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok'un isteğine bağlayan Özkan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Hep konuşurduk hastaları ziyaret edelim diye. Buraya nasip oldu. Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel buluyorum. Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum"

Bu ziyarette ayrıca Özkan, babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını ifade etti.

Oyuncu Ufuk Özkan, ziyaret ettiği hastalarla yıllar sonra aynı akıbeti paylaştı

Oyuncu Ufuk Özkan, ziyaret ettiği hastalarla yıllar sonra aynı akıbeti paylaştı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurtlu Öğrenciler Soul Entertainment Group Tenis Akademisini Ziyaret Etti
2
Gölbaşı'nda Yarıyıl Tatili: Çocuklara Spor, Sanat ve Eğlence
3
Trakyaka Destekli Türkiye-Bulgaristan Sağlıkta Sınır Ötesi İş Birlikleri
4
İzmir Şoförler Odası’ndan Türkiye’de İlk: Kadın Komisyonu Göreve Başladı
5
Mersin Silifke'de Kamyonculardan Taşeron Tepkisi
6
Erciyes Üniversitesi THE Awards Asia 2026'da Finalde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları