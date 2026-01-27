Ufuk Özkan'ın karaciğer tedavisi ve 2011 organ nakli ziyareti

Ufuk Özkan'ın karaciğer tedavisi ve 2011'deki organ nakli ziyareti

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor; uygun donör arayışı sürerken 2011'de Antalya'da organ nakli hastalarını ziyaret ettiği görüntüler yeniden gündeme geldi.

Tedavi süreci ve donör arayışı

2023 yılı Temmuz ayında siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvuran Özkan, yaklaşık 14 gün yatarak tedavi gördü ve o dönemde nakil ihtiyacı olmadığından taburcu edildi.

2024 yılında yeniden rahatsızlanan oyuncu kısa süreli bir tedavi süreci geçirdi; 2025 yılı Ağustostaki yaklaşık 20 gün süren değerlendirmelerin ardından karaciğer nakline karar verildi ve Özkan donör arayışı konusunda bilgilendirildi.

10 Ocak günü tekrar rahatsızlanarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özkan için canlı donör bulunması gerektiği ve bu nedenle sürecin aciliyetle devam ettiği belirtildi. Sürecin sonunda 3 donör adayı'nın tıbbi olarak uygun olabileceği saptandı; ancak kesin donör seçimi ve yasal işlemler henüz tamamlanmadı.

2011 Antalya ziyareti ve organ bağışı

2011'de Antalya'ya gelen Özkan, Antalya Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Bölümü'ndeki nakil olan ve donör bekleyen hastaları ziyaret etti, moral verdi.

Ziyaretin sebebini yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok'un isteğine bağlayan Özkan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Hep konuşurduk hastaları ziyaret edelim diye. Buraya nasip oldu. Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel buluyorum. Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum"

Bu ziyarette ayrıca Özkan, babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını ifade etti.

Oyuncu Ufuk Özkan, ziyaret ettiği hastalarla yıllar sonra aynı akıbeti paylaştı