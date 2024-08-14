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Uganda'da Eski İsyancı Lider Savaş Suçlarından Mahkum Edildi

Uganda'da Tanrı'nın Direniş Ordusu'nun eski lideri Thomas Kwoyelo, savaş suçlarından mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:24
Uganda'da Eski İsyancı Lider Savaş Suçlarından Mahkum Edildi

Uganda'da Savaş Suçlarına Dair Önemli Karar

Uganda Yüksek Mahkemesi, Thomas Kwoyelo adındaki isyancı liderin, yaptığı savaş suçları ve insanlık suçları nedeniyle mahkum edilmesine karar verdi.

Mahkeme Kararının Detayları

Hristiyanlık temelli bir devlet kurma hedefiyle faaliyet gösteren Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA) 1992-2005 yıllarında Uganda'da birçok isyan gerçekleştirdi. Mahkeme, Kwoyelo'yu 78 suçlamadan 44'ünden suçlu buldu.

  • Cinayet
  • İşkence
  • Tecavüz
  • Köleleştirme
  • Öldürme kastıyla kaçırma

Suçlamaları reddeden Kwoyelo'ya verilecek cezanın belirlenmesi için bir duruşma önümüzdeki hafta düzenlenecek.

LRA'nın Tarihi ve Etkileri

Kony liderliğindeki LRA, 1980'lerin sonlarından itibaren Uganda hükümetini devirme amacı güderek, uzun yıllar boyunca savaş faaliyetlerinde bulundu. Özellikle tehditler ve şiddet içeren eylemleri ile dikkat çeken örgüt, 2005'te Uganda hükümetinin operasyonları sonucunda bölgeden kaçtı.

Kwoyelo, 2009'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yakalandı ve mahkemeye çıkarılma süreci 2018 yılından bu yana devam ediyor.

Diğer LRA Üyelerinin Akıbeti

LRA lideri Joseph Kony ise, hala yakalanmamış bir suçlu olarak, uluslararası arenada aranıyor. Ayrıca, Dominic Ongwen gibi diğer liderler de çeşitli savaş suçlarından yargılanmıştır.

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