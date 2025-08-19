DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Ukrayna: ABD ve Rusya ile Lider Görüşmeleri Barışta Dönüm Noktası Olabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin görüşmelerinin "barış yolunda dönüm noktası olabilir" dedi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:02
Ukrayna: ABD ve Rusya ile Lider Görüşmeleri Barışta Dönüm Noktası Olabilir

Ukrayna: ABD ve Rusya ile Lider Görüşmeleri Barışta Dönüm Noktası Olabilir

Sybiha görüşmeyi değerlendirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin yapacağı görüşmelerin "barış yolunda dönüm noktası olabilir" ifadelerini kullandı.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin Washington'daki toplantısını değerlendirdi.

Sybiha, "Barışın ilerlemesi için sıkı çalışıldığını" vurguladı ve Rusya'nın saldırılarının "kalıcı barışa ulaşma ve güvenlik garantilerini sağlama gerekliliğini gösterdiğini" savundu.

Sybiha, "Bu anlamda Ukrayna, ABD ve Rusya'dan liderlerin yapacağı görüşmeler, barış yolunda dönüm noktası olabilir." dedi.

Toplantıya, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmede; NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Ayrıca, Trump'ın 15 Ağustos tarihinde Alaska'da Putin ile görüşüp nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurduğu da hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle