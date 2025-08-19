Ukrayna: ABD ve Rusya ile Lider Görüşmeleri Barışta Dönüm Noktası Olabilir

Sybiha görüşmeyi değerlendirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin yapacağı görüşmelerin "barış yolunda dönüm noktası olabilir" ifadelerini kullandı.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin Washington'daki toplantısını değerlendirdi.

Sybiha, "Barışın ilerlemesi için sıkı çalışıldığını" vurguladı ve Rusya'nın saldırılarının "kalıcı barışa ulaşma ve güvenlik garantilerini sağlama gerekliliğini gösterdiğini" savundu.

Sybiha, "Bu anlamda Ukrayna, ABD ve Rusya'dan liderlerin yapacağı görüşmeler, barış yolunda dönüm noktası olabilir." dedi.

Toplantıya, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmede; NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Ayrıca, Trump'ın 15 Ağustos tarihinde Alaska'da Putin ile görüşüp nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurduğu da hatırlatıldı.